Danjire Maxamed Cismaan oo si rasmi ah uga shaqo bilaabay…

Abuja (Caasimada Online) – Danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Nigeria, Maxamed Cismaan Maxamed ayaa si rasmi ah waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ugu gudbiyay Madaxweynaha Nigeria, Bola Axmed Tinubu.
Xaflad ballaaran oo ka dhacday madaxtooyada Nigeria ayaa madaxweynuhu ku guddoomay waraaqaha aqoonsiga, isaga oo si diirran u soo dhoweeyay danjiraha cusub ee Soomaaliya.
Madaxweyne Tinubu ayaa muujiyay sida ay Dowladda Nigeria uga go’an tahay xoojinta iyo horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada-shaqeynta dhinacyada mudnaanta leh, sida ganacsiga, amniga, horumarka waara iyo is-dhaafsiga dhaqanka.
Danjire Maxamed Cismaan Maxamed ayaa dhankiisa uga mahadceliyay Madaxweynaha Nigeria soo dhoweynta diirran ee loo sameeyay, isaga oo muujiyay sida ay uga go’an tahay xoojinta xiriirka labada dal.
Wuxuu sheegay in uu ka shaqeyn doono kobcinta iskaashi miro-dhal ah oo dan u ah labada shacab, isla markaana sare u qaadi doona xiriirka diblomaasiyadeed.
Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Nigeria ayaa sidoo kale adkaysay sida ay dowladda Soomaaliya uga go’an tahay horumarinta xiriirrada caalamiga ah ee ku dhisan ixtiraam is-dhaafsi ah, iskaashi wax-ku-ool ah iyo dan-wadaag.