Xasan iyo xubnihii ka baxay Madasha Samatabixinta oo gaaray heshiis doorasho

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xubnihii ka baxay Madasha Samatabixinta ee ku bahoobeen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa goordhoweyd heshiis ku gaaray magaalada Muqdisho, iyagoo isku waafaqay hanaanka doorashada.
Bayaan ka soo baxay kulan gaar ah oo dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya iyo xubnahan mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay in dhinacyadu ku heshiiyeen in baarlaamanka uu doorto Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Hoggaamiyayaasha iyo ku-xigeennada dowlad goboleedyada waxaa soo dooranaya Golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada,” ayaa lagu yiri bayaanka ay sida wadajirka ah u soo saareen dowladda iyo xubnihii ka baxay Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed.
Heshiiskan ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah in magacaabista Ra’iisul Wasaaraha uu leeyahay Madaxweynaha, iyadoo codka kalsoonida u qaadi doono baarlamaanka, uuna awood u yeelanayo inuu kala laabtana.
Sidoo kale waxaa la isla gaaray in ururrada ay kusoo bixi doonaan tirada xubnaha ay ka helaan baarlamaanka, taas oo u goyn doonto inay noqdaan xisbi iyo in kale. Golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo labada aqal ayaa noqonaya kuwa loogu tartamo doorasho cod iyo qof ah.
“70% wixii ku jiray cutubkii afaraad waa isla qaadanay, Madaxweynuhu inuu noqdo Madxweyne Baarlamaanka soo doorto, Ra’iisul Wasaaraha inuu Madaxweynuhu magacaabo, awoodda kalsooni siinta iyo ka qaadista inay Baarlamaanka leedahay,” ayuu yiri Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay shirka jaraa’id ee si wadajir ah u qabteen xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka.
Waxa uu intaas kusii daray: “Arrintii xisbiyada ee saddexda xisbi la xiray in laga dhigo xisbiyo ku saleysan nidaamka Threadshold illaa 10% la gaarsiiyo si aysan u baahin.”
Sidoo kale waxaa la isla qaatay in dib loo soo celiyo nidaamkii baarlamaaniga ahaa ee salka ku hayay heshiiskii Carta, kaasoo qeexaysa awood qeybsiga iyo hannaanka lagula xisaabtami karo dowladnimada.
Hoos ka aqriso qodobada heshiiska oo dhameystiran:
- In la xoojiyo madax-bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS).
- In si wadajir ah looga qayb qaato dadaallada lagu xaqiijinayo amniga dalka iyo xoreynta goobaha wali ku sugan kooxaha argagixisada.
- In Baarlamaanka Federaalka iyo golayaasha dowlad-goboleedyadu ay doortaan Madaxweynaha JFS, halka golayaasha wakiiladuna ay doortaan hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada.
- In Madaxweynaha JFS uu awood u leeyahay magacaabista Ra’iisul Wasaaraha, ansixintiisana Golaha Shacabka, isla markaana kalsoonida lagala noqon karo.
- In urur siyaasadeed uu xisbiga qaran noqon karo marka uu helo ugu yaraan 10% xubnaha Baarlamaanka Federaalka.
- In doorashooyinka dalka lagu saleeyo Xeerka Doorashooyinka 2024 iyadoo la tixgelinayo qodobada cusub.
- In si dhakhso ah loo qabto doorashooyinka heer deegaan, heer dowlad-goboleed iyo heer federaal.
- In si degdeg ah loo dhameystiro cutubyada ka harsan Dastuurka Federaalka, si loo sugo sharciyadda iyo geeddi-socodka dowlad-dhiska.
- In geeddi-socodka doorashooyinka qof iyo codka ah si wadajir ah uga qayb qaataan mucaarad iyo muxaafad, looguna tartamo golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo labada aqal ee JFS.