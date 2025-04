Trump oo ku dhowaaqay in uu taageerayo Soomaaliya

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa Axaddii soo saaray bayaan xooggan oo uu ku muujinayo taageerada Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo uga digay Xuutiyiinta inay saldhig ka helaan dalka, sidoo kalena bogaadiyey duqeymo dhowaan lala beegsaday kooxda Daacish ee ku sugan Puntland.

Bayaanka, oo lagu daabacay barta Truth Social, ayaa sidoo kale u muuqda mid wiiqaya dadaalladii diblomaasiyadeed ee Somaliland ay ku doonaysay inay ku hesho aqoonsi rasmi ah oo Mareykanku siiyo.

“Waxaan garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed, waa inaysan ogolaanin in Xuutiyiinta ay gudaha u galaan dalka (taas oo ay isku dayayaan!), si loo ciribtiro argagixisada loona gaarsiiyo dalka horumar iyo barwaaqo,” ayuu Trump ku yiri qoraalkiisa.

Hadalka Trump ayaa imaanaya iyadoo dhowaan Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, uu dib-u-doorashada Trump ku tilmaamay “fursaddii ugu weynayd” ee Somaliland ay ku heli karto aqoonsi caalami ah.

Cirro ayaa u sheegay The New York Times inuu rumeysan yahay in aragtida Trump ee ganacsiga ku dhisan ay noqon karto fure u ah in Mareykanku ugu dambayn aqoonsado jamhuuriyadda iskeed isu magacawday.

“Aniga iyo shacabka Somaliland waxaan si dhab ah u aaminsannahay in maskaxda ganacsi ee Madaxweyne Trump ay dhabbaha u xaari karto aqoonsigeenna,” ayuu yiri Cirro.

Si kastaba, taageerada cad ee Trump uu u muujiyey dowladda federaalka Soomaaliya, iyo sida uu Soomaaliya ugu tilmaamay xulafo istiraatiiji ah oo muhiim u ah la-dagaallanka argagixisada, ayaa si weyn u niyad-jabin karta rajooyinkii Somaliland.

Bayaanka Trump ayaa yimid kadib markii Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) uu xaqiijiyey in 1-dii Febraayo 2025 uu fuliyey duqeymo lala kaashaday dowladda federaalka Soomaaliya.

Duqeymahaasi ayaa lagu bartilmaameedsaday hoggaanka ISIS-Soomaaliya, kuwaas oo ku dhuumaaleysanayay godad buuraley ah oo ku yaalla qiyaastii 50 mayl koonfur-bari kaga beegan magaalada Boosaaso.

AFRICOM ayaa sheegay in duqeymahaas lagu dilay ilaa 14 xubnood oo ka tirsanaa ISIS, kuwaas oo uu ka mid ahaa Axmed Maeleninine — qof muhiim ah oo ka tirsanaa kooxda, kana shaqeyn jiray qorista dagaalyahannada, maalgelinta, iyo qorsheynta weerarada ka baxsan gudaha Soomaaliya, oo ay ka mid ahaayeen dadaallo lagu gelinayay dagaalyahanno gudaha Mareykanka iyo qaaradda Yurub.

Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu meesha ka saaray caqabadihii xukuumaddii hore ee uu sheegay inay hor istaageen awoodda buuxda ee ciidamada Mareykanka.

“Waa waqtigii argagixisadu ay qarsan lahaayeen, balse ma waayi doonaan caddaalad. Ciidamadeenna — kuwa ugu awoodda badan ee dunidu aragtay — way heli doonaan, oo si degdeg ah cadaalad ugu fuliyaan,” ayuu yiri Trump.

“Waxaan meesha ka saaray xeerarkii khatarta lahaa ee Joe Biden, waxaana mar kale awood siiyay ciidamadeenna — sidaan horey ugu sameeyay dagaalkii aan la galay ISIS, oo aan saddex toddobaad gudahood ku burburinay xilligii General Daniel Caine, oo ah Taliyaha cusub ee Ciidamada Mareykanka.”

Haddaba, taageerada Trump uu siiyay Muqdisho waxa ay u muuqataa in ay albaabkii fursadda u xirtay Somaliland.

“Trump wuxuu Soomaaliya ku tilmaamay xulafo muhiim u ah Mareykanka oo ka shaqeynaysa la-dagaallanka argagixisada,” ayuu yiri falanqeeye goboleed. “Taasina waxa ay aad u yareyneysaa suurtagalnimada taageerada Mareykanka ee gooni-u-goosadka Somaliland — gaar ahaan xilli ammaanka gobolka uu aad u xasaasi yahay.”