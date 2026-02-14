DF oo qaaday tallaabo saameyneysa mucaaradka iyo hoteelka…

Muqdisho (Caasimada Online) – Saraakiisha hay’adaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo saaray amar culus oo ku socda maamulka Hoteel Jasiira, kaas oo sidoo kale saameynaya mucaaradka.
Laamaha amniga Muqdisho ayaa ku wargeliyay maamulka Hoteelka inaan lagu qaban karin Jasiira kulan ay maanta yeelan lahaayeen Xildhibaannada la baxay Baarlamaanka xorta ah ee ka tirsan mucaaradka, kaas oo gabi ahaan la joojiyay.
Wararka ayaa sheegaya in amarkan uu toos uga soo baxay taliyaha qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir Macallin Mahdi, iyada oo sidaas uu ku baaqday shirkii ay ku ballansanaayeen xildhibaannadaas oo sidoo kale horay looga mamnuucay fadhiyada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa durbo dhalisay xiisad horleh, iyada oo xildhibaannada mucaaradka ay ka caroodeen, maadaama horay looga joojiyay golaha, hadane loo diiday inay ku shiraan magaalada dhexdooda.
Arrintan waxay kusoo aadeysa, iyada oo weli Baarlamaanka uu kasii doodayo wax ka beddalka Dastuurka, waxaana meel wanaagsan maraya doodda oo gaartay illaa cutubka 5-aad oo maanta ay ka shireen xildhibaannadu.
Si kastaba, Ismari-waa siyaasadeed ayaa hareeyay xildhibaanada labada Aqal iyagoo u kala qeybsamay mucaarad iyo muxaafad, taas oo si weyn looga dareemay golaha dhexdiisa.
Dhanka kale, waxaa halkeedii ah xiisadda u dhexeysa Villa Somalia iyo Golaha Mustaqabalka oo iyana laga dareemayo caasimada, oo hadda ay ka socdaan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo oo ay wadaan labada dhinac.
Waxaa kale oo aan la ogayn waqtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirkii ay ku balansanaayeen kooxda Villa Soomaaliya iyo xubnaha Golaha Mustaqbalka.