DF oo shaacisay tirada Shabaabka lagu dilay howlgal guuleystay oo ka dhacay…

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidanka deegaanka ee ka howlgala degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa sameeyay howlgal qorsheysan oo ka dhacay aagga deegaanka Jowle.

Howl-galkaan ayey dowladdu sheegtay in lagu dilay saddex xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo dhibaatooyin xooggan ku hayay dadka deegaanka. Ciidanku waxay si toos ah u beegsadeen xubnahan, waxaana la xaqiijiyay geeridooda iyadoo la soo bandhigay meydadkooda.

Guddoomiyaha degmada Xarardheere, Casayr Ibraahim Mataan, ayaa sheegay in howlgalka uu dhacay si waafaqsan qorshaha la diyaariyay, wuxuuna xusay in ciidanku ay si heegan ah ugu jiraan sugidda amniga deegaanka. Waxa uu intaas ku daray in tallaabooyinkaan ay qayb ka yihiin dadaallada joogtada ah ee lagula dagaallamayo kooxaha argagixisada ah ee ku dhuumaaleysanaya gobolka.

Dadka reer guuraaga ah ee ku sugan aagga deegaanka Jowle ayaa door muuqda ka qaatay howlgalka. Waxay la wadaageen ciidanka xog muhiim ah oo ku saabsan joogitaanka kooxda ee deegaanka, taas oo suuragelisay in howlgalka uu guuleysto. Tani waxay muujineysaa sida iskaashi buuxa uga dhexeeyo shacabka iyo ciidanka deegaanka.

Ciidanka deegaanka ayaa si joogto ah u fulinaya howlgallo lagu xaqiijinayo nabadda, iyadoo la bartilmaameedsanayo kooxaha argagixisada ah ee ku sugan miyiga iyo deegaannada hoos yimaada Xarardheere. Waxaa la rumeysan yahay in guulaha laga gaarayo howl-galladan ay qeyb ka yihiin kalsoonida iyo taageerada ay dadka deegaanka siiyaan ciidanka.

Si kastaba, maamulka degmada Xarardheere iyo shacabka deegaanka ayaa ku adkeysanaya in la sii wado dadaallada lagula jiro Shabaabka. Waxaa la tilmaamay in wada shaqeynta shacabka iyo ciidanku ay muhiim u tahay nabadda iyo xasilloonida guud ee gobolka Mudug, iyadoo la ballan-qaaday in cadowga nabadda laga sifeyn doono dhammaan deegaannada gobolka.