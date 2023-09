DF oo soo saartay bayaan 30 qodob ka kooban iyo ‘waxyaabaha looga hadlay’

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ka kooban 30 qoddob, kaasi oo lagu faah-faahiyay waxqabadka dowladda ee warbixinta toddobaadlaha ah.

Warbixinta toddobaadlaha ee DF ayaa waxaa lagu soo qaatay howl-galladii u dambeeyay ee ka dhanka Al-Shabaab iyo safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee furimaha dagaalka.

“Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kulamo kula qaatay siyaasiyiinta, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaankaas, iyagoo isku afgartay in loo midoobo dagaalka lagu ciribtirayo Khawaarijta.”

Hoos ka aqriso;

Warbixinta Toddobaadlaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya

Muqdisho, Arbaco, 13 September, 2023.

1- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu laabtey Dhuusamareeb kadib markii uu booqdey degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo uu kula kulmey hogaannada taliska Ciidanka Xooga Dalka iyo bulshada si loo xaqiijiyo qorshaha dalka looga ciribtirayo Khawaarijta Al Shabaab.

2- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kulamo kula qaatay siyaasiyiinta, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaankaas, iyagoo isku afgartay in loo midoobo dagaalka lagu ciribtirayo Khawaarijta.

3- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii ay booqasho rasmi ah ku tageen dalka Qatar, kulamana la soo yeeshay dhigiisa Ra’isulwasaaraha Qatar iyo qaar ka mid ah mas,uuliyiinta dalkaasi.

4- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, ayaa kulan la qaatay Taliyaha Ciidanka Qalabka Sida ee Qatar, Salem bin Hamad Al Nabit, oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhinaca amniga iyo dagaalka Khawaariijta.

5- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, oo kulan miro dhal ah la qaatay hoggaanka iyo xubnaha sare ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha dalka Qatar.

6- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kula kulmay saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo uu halkaas tababar uga soconayo.

7- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa sheegay in aan la aqbali doonin wax walba oo xagal-daacinaya halganka uu dhiigga badan u soo daatay ee dalka looga sifeynayo cadowga Khawaarijta ah.

8- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa daahfuray mashaariicda horumarinta tallaalka caabuqa COVID-19.

9- Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo dhiggiisa Dalka Ethiopia, Mudane Dekeme Mekonnen Hassan shir guddoomiyay shir ay labada dal ku kala saxiixdeen heshiis iskaashiga ganacsiga labada dal.

10- Shirka Golaha Wasiirada ayaa looga hadlay xaaladaha amni ee dalka, iyada oo lagu ansixiyey heshiisyo iyo is-afgaradyo ay dowladda Soomaaliya la gashay Ethiopia iyo Turkiga.

11- Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in Ciiidanka Xoogga Dalka ay in ka badan 60 ka tirsan Khawaarijta ku dileen dagaalka ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.

12- Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka General Ibraahim Sheekh Muxyadiin ayaa kormeer ku tagay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada hoose isla markaana dalacsiin u ballanqaadey ciidamadii fashiliyay weerarkii Khawaarijta Al Shabab.

13- Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo bogaadiyay jabkii Khawaarijta loogu geystay Aw-Dheegle.

14- Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya Mudane Biixi Iimaan Cige oo dalka Qatar kulan gaar ah oo ku saabsan horumarinta maaliyadda iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha kula yeeshay dalka Qatar Mudane Ali Bin Ahmed.

15- Wasiiru-dowlaha Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdinuur Daahir Fiidow ayaa Dugsiga Tababarka Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ee Turk-Som tababar ugu soo xiray Ururka 12-aad ee ciidanka Gorgor ee kuwaas oo ku biiri doona guutada 18-aad ee ciidanka.

16- Ciidanka Xoogga Dalka oo la wareegay magaalada Ceel-garas ee gobalka Galguduud.

17- Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo Taliyaha Sirdoonka Mahad Maxamed Salaad ayaa kormeer ku tagay magaalada Ceel Garas oo dhowaan laga xoreeyay Al Shabab.

18- Ciidamada Xoogga oo Khawaarijta ka xoreeyay Deegaanka Ceel-Lahelay iyo tuulooyin kale.

19- Haweeney iyo labo Carruur ah ayaa ku geeriyooday qarax Khawaarijta ay ku qariyeen guri ku yaalla degaanka Ceel Lahelay.

20- Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa tagay degaano hoostaga Aadan Yabaal iyo Ruunirgood si uu u dhiiragaliyo Ciidanka Qalabka Sida ee dagaalka kula jira Khawaarijta Al Shabab.

21- Ciidanka amaanka Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed ayaa gacanta ku dhigay dhagar qabe Khawaarijta ka tirsan oo magaciisa la yiraahdo Cumar Maxamed Ismaaciil oo damacsanaa in si dhuumaalaysi ah uu uga baxo garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo.

22- Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Deegaanka Baraag Cali Gaduud oo hoos taga degmada Xarardheere ee gobolka Mudug howlgal ku dilay 20 xubnood oo ka tirsan Khawaarijta Al-shabaab.

23- Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kormeeray baraha koontarol ee laga sugo amniga caasimadda

24- Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Mudane Ahmed Moallim Fiqi ayaa booqday taliska Gorgor ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ku leeyihiin Degmada Xarar Dheere.

25- Wasiirka Hawlaha guud XFS Mudane Ismaaciil Sh Bashiir ayaa sheegay in dowladdu diyaarisay qorshaha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida waddoyinka deeeganada laga xoreeyay khawaarijta.

26- Wasiir Ku-xigeenka Warfaafinta Sooomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa sheeegay in howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka qaranka iyo geesiyaasha deegaanka ay ka fuliyeen Galmudug in lagu dilay in ka badan 120 ka tirsan Khawaarijta Al- Shabaab.

27- Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Soomaaliya Xildhibaan Jibril Abdirashid Haji Abdi,oo xarunta Saadka iyo Taakulaynta Ciidanka Xoogga Dalka gaarsiiyay deeq raashiin lagu taageerayo ciidanka qaranka ee ku jira dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta.

28- Ciidanka amaanka magaaalada Bardaale ee gobolka Bay oo dilay horjooge Cabdi Salaad oo hoggaaminayay koox Khawaarij ah oo soo qaaday weerar gaadma ah.

29- Wasiirka Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Soomaaliya Mudane Axmed Xassan Aadan oo la hadlay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada ayaa ku baaqay in loo istaago ciribtirka kooxaha Khawaarijta ee weli ka dagaalamaya deegaanada Galmudug.

30- Ciidanka Xoogga Dalka oo toddobaadkan guulo isdabajoog ah ka soo hoyay dagaalka lagu ciribtirayo Al Shabab ee ka socda Galmudug.