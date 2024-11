DF oo soo saartay digniin culus oo ku socota ganacsatada Muqdisho

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige oo maanta u warramay warbaahinta ayaa ka hadlay arrimo ku aadan maaliyadda, wuxuuna soo hadal qaaday dagaalka dhanka dhaqaalaha ee ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab.

Biixi ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo howlgal culus oo ku aadan dhanka maaliyadda ee argagixisada si loo cuuryaamiyo, isaga oo sheegay in wax badan ay ka qabteen.

Sidoo kale wasiirka ayaa u digay ganacsatada inay Al-Shabaab la macaamilaan, isla markaana ay lacago siiyaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in wajiga saddexaad uu noqonayo la dagaalanka lacagaha laga qaado dadka shacabka ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ciddii lagu ogaado ama lagu caddeeyo in ay lacag u dirto Al-Shabaab lasoo taagi doono maxkamad, si looga qaado tallaabo adag oo sharci ah.

“Shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxa aan uga digeynaa in aan wax maamil ah lala sameyn Argagixisada, wajiga 3-aad waa in maalgelintooda tallaabooyin waa weyn laga qaado, wax badan way ka qabsoomeen” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo weli Al-Shabaab ay lacago ka qaadaan ganacsatada gudaha, iyaga oo lasoo sameeyo xiriir toos ah, ama usoo diro shaqsiyaad iyaga ka tirsan, waxaana digniintan ay caqabad ku noqoneysaa ganacsatada oo hadda dhibane u ah kaamirooyinka ay xirteen.

Warbixin maanta soo baxday oo ay soo saartay Xarunta Afrika ee Daraasaadka Rabshadaha iyo Kooxaha Hubeysan (ACLED) ayaa lagu sheegay in tirada dhimashada ganacsatada loo dilay kaamirooyinka ay gaartay 37 qof oo ay dileen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab.