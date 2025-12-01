28.6 C
Mogadishu
Monday, December 1, 2025
Wararka

Dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhintay halis ka taagan KENYA

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Nairobi (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya dalka Kenya ayaa sheegaya in ay sii kordheyso xaalad halis ah oo ay dalkaas ku wajahayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo naftooda qatar ku gelinaya waddooyinka waa wayn ee Nairobi.

Sida uu sheegay safiirka Soomaaliya ee Kenya, Danjire Jibriil Ibraahim Cabdulle laba dhalinyaro Soomaali ah, isla markaana ahaa TikTokley ayaa ku dhintay magaalada Nairobi iyaga oo waddooyinka magaaladaas isaga duubayey muuqaallo, si ay usoo geliyaan barta TikTok.

Safiirka oo ka digay halistan ka taagan Kenya ayaa xusay in dhallinyaradaan ay si sharci darro ah u marayeen laamiga iyaga oo muuqaallo duubayana, sidaasna ay ku waayeen naftooda.

Dhimashooda ayaa timid kadib markii ay dhaceen gaadiidka waddooyinkaas isticmaala oo xawli ku socda, sida uu xaqiijiyay Danjire Jibriil Ibraahim Cabdulle.

Dhallinyarada TikTok-ga isaga duuba magaalada Nairobi gaar ahan kuwa waddooyinka Sawirada iskaga qaada waxaa ku dhintay arrintaas 2 qof, Khatartaas waa mid dhaawici karta sumcadda Soomaalida” ayuu yiri, Safiirka Soomaaliya ee Kenya.

Dowladda Kenya ayaa dhawaan safaaradda Soomaaliya ee Nairobi u gudbisay dacwad ka dhan ah dhallinyaradan si wax ooga qabto, loona yareeyo halista ka imaan karta muuqaallada ay ku duubayaan waddooyinka.

Booliska Kenya ayaa sidoo kale bilaabay howlgal culus oo uu uga hortagayo dhalinyaradaas oo muuqaallada ay kusoo duubaan waddooyinka muhiimka ah ka dhigto (Challenge), si ay usoo geliyaa barahooda bulshada.

Waxaa kale oo uu Boolisku intaasi kusii daray in arrintan ay sababtay in ay sii kordheen shilalka iyo dhacdooyinka naxdinta leh oo ay ku dhinteen qaar kamid ah dhalinyarada halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyaga oo markaa duubayay muuqaallo baraha bulshada ah.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
TRUMP oo mar kale u gefay Soomaaliya kuna dhawaaqay…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved