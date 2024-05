Donald Trump oo lagu helay dhammaan 34-kii dambi ee lagu soo oogay – Maxaa xiga?

By Asad Cabdullahi Mataan

New York (Caasimada Online) – Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah oo lagu helo dambi Khamiistii, markii xeerbeegtida New York ay ku heleen dhammaan dambiyadii lagu soo oogay.

Trump ayaa waxaa lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu been abuur ku sameeyay dokumentiyo, si uu u qariyo lacag lagu aamusiyay haweeney sameysa filimada galmada, oo uu la seexday, ka hor doorashadii madaxweyne ee 2016-ka.

Kadib markii ay ka doodeen muddo laba maalmood ah, 12 xubnood oo xeerbeegti ah ayaa ku dhawaaqay inay Trump ku heleen dhammaan 34-ka eedeymo ee uu wajahay madaxweynihii hore.

Xukunkan ayaa Mareykanka ku riixaya xaalad hubanti la’aan kahor doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyay 5-ta November, markaasi oo Trump oo ah musharraxa Jamhuuriga, uu isku dayi doono inuu Aqalka Cad dib ugala wareego Madaxweynaha Dimoqraadiga ah Joe Biden.

Trump oo 77 jir ah ayaa diiday inuu wax khalad ah sameeyay, waxaana la filayaa inuu racfaan ka qaato xukunka.

“Tani waxay ahayd wax laga xishoodo, tani waxay ahayd maxkamad la musuq-maasuqay oo uu sameeyay garsoore ku lug leh musuq-maasuq,” ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta.

“Xukunka dhabta ah wuxuu noqonayaa 5-ta November, waxaana gaari doona dadka,” ayuu yiri Trump, isagoo raaciyay: “Waxaan ahay nin aan waxba galabsan.”

Waxa uu wajahayaa ugu badnaan afar sano oo xabsi ah, inkasta oo dadka kale ee lagu helo dambigan ay inta badan helaan xukuno gaaban, ganaaxyo iyo waxyaabo ka qafiifsan gelitaanka xabsi

Xarigu kama hor istaagayo inuu u ololeeyo, ama uu qabto xilka haddii uu ku guulaysto.

Garoosaraha maxkamadda ayaa sheegay inuu xukunka ridi doono 11-ka July, oo ah 4 maalin kahor 15-ka July inta aanay Jamhuuriyiinta isugu tegin magaalada Milwaukee si ay si rasmi ah Trump ugu calmaan inuu yahay musharaxooda madaxweyne.

Dhinaca kale, ololaha madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka uu muujinayo in qofna uusan ka sareyn sharciga, laakiin wuxuu xusay in Trump uu wali awood u leeyahay inuu u tartamo madaxweynenimada.

“Weli waxaa jirta hal dariiq oo kaliya oo Donald Trump looga ilaalin karo xafiiska Oval Office-ka oo ah sanduuqa cod-bixinta,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ololaha Biden.