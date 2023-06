Dowladda oo qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah Saabey

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay amar lagu xayirayo koontada shaqsiga ah ee Muxiyadiin Xasan Jurus (Muxiyadiin Saabey) oo ahaa Agaasimaha Canshuurta Berriga ee Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya.

Warqad kasoo baxday Xarunta Warbixinada Maaliyadda FRC, gaar ahaan Xafiiska Agaasimaha ayaa waxay fartay in koontada ku diiwaan-gashan Muxiyadiin Saabey la xayiro, islamarkaana uu bangiga kasoo warbixiyo dhaq-dhaqaaqyada maaliyadeed ee koontadaas (laga bilaabo maalintii la furay illaa June 2023-ka).

“Ayadoo la tixraacayo qodobka 21-aad faqradiisa 3-aad ee Sharciga Ka-hortaga Lacag Dhaqidda & La-dagaalanka Maalgelinta Argagixisada AML/CFT Act 2016. Xarunta Warbixinada Maaliyadda FRC ayadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxay idin faraysaa in koontada aad xayirtaan,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Xarunta Warbixinada Maaliyadda FRC.

Bangiga ay ka furan tahay koontada Muxiyadiin Saabey oo lagu magacabo Agro Bank ayaa waxay Xarunta fartay inay warbixinta la xiriirta dhaq-dhaqaaqyada koontadaas ay ugu soo gudbiyaan 24 saac gudahood.

“Sidaas darteed waxaa la idin rajaynayaa inaad xayirtaan, sidoo kale soo gudbisaan dhamaan warbixinta dhaq-dhaqaaqyada koontada magaca sare ku xusan iyo aqoonsiyada (KYC/CDD, Account Opening Form and Bank Statement) kuna soo dirtaan muddo aan ka badnayna 24 saac gudahooda oo ka bilaabata marka ay idin soo gaarto warqada Xarunta.”

Waraaqdan lagu xayiro koontada Muxiyadiin Saabey ee kasoo baxday Xarunta Warbixinada Maaliyadda FRC, ayaa waxaa ku saxiixna Agaasimaha Xarunta Aamina Maxamed.

Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dowladda ay waaran soo qabasho u jartay Agaasimaha Canshuurta Berriga ee Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Muxiyadiin Xasan Jurus (Muxiyadiin Saabey).

Qorshaha lagu xirayo Saabey ayaa la sheegay inuu horudhac u yahay mas’uuliyiin sare oo dowladda ay dooneyso in la xiro, kuwaasi oo ku eedeysan arrimo la xiriira musuq-maasuq.

Sababta isaga loogu billaabayo ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh, oo ay isku beel yihiin, uu ka cabsanayo in haddii uu xiro saraakiil kale oo sare oo beelo kale kasoo jeedo loo arko arrinta mid qabyaaladeed, sidaas darteedna uu go’aansaday in laga billaabo Saabey.

Si kastaba, Arrimahan ayaa qeyb ka ah howl-gallada socda ee lagula dagaalamayo xatooyada xoolaha dadweynaha iyo sameynta waraaqaha been abuurka ee ay wadaan hay’addaha dowladda.