Friday, August 22, 2025
Faah-faahinta dagaal culus oo maanta ka dhacay Garoowe

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Garoowe (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaray gobolka Nugaal ayaa tilmaamaya in dagaal xooggan uu ka dhacay duleedka magaalada Garoowe, gaar ahaan dhanka Bari ee magaalada.

Goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in iska horimaadku uu ka dhacay deegaanka Beerta 22-aad, halkaas oo maleeshiyaad hubeysan ay isku fara saareen.

Israsaaseynta ayaa sababtay dhimashada hal qof, iyadoo saddex kale ay ku dhaawacmeen, sida la xaqiijiyay.

Dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa la sheegaya in loo qaaday isbitaallada magaalada Garoowe, halkaas oo xaaladdooda lagula tacaalayo.

Dagaalka ayaa salka ku hayay muran dhuleed oo u dhexeeyay kooxo hubeysan, sida ay wararku sheegayaan.

Ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta colaadu ka dhacday, hase yeeshee weli ma jiraan faah-faahin rasmi ah oo ay bixiyeen laamaha ammaanka.

Magaalada Gaorowe ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilalka ay geysanayaan kooxaha isku haya dhulka, mana jirto wax tallaabo adag ama maaro ah oo arrintaan uu ku wajahayo maamulka Puntland.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

