FAHAD YAASIIN: Afarta la yaab ee Raaskambooni

By Asad Cabdullahi Mataan

Doha (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin ayaa soo saaray qoraal uu cinwaan uga dhigay 𝐀𝐠𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐀 π˜π€π€π 𝐄𝐄 π‘π€π€π’πŠπ€πππŽπŽππˆ, oo uu uga hadlayo dagaalkii ka dhacay magaalada Raaskambooni ee Gobolka Jubadda Hoose.

Raaskambooni ayaa waxaa fadeexad culus ay ka soo gaartay dowladda federaalka kadib markii kadib markii ay Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubaland ay ku dagaalameen ugu dambeeyna keentay in ciidankii Dowladda ay qaar isku dhiibaan Jubaland kuwa kalana ay u baxsadeen dhinaca soodinta Kenya.Β Hoos ka aqriso qoraalka Fahad.

𝐀𝐠𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐀 π˜π€π€π 𝐄𝐄 π‘π€π€π’πŠπ€πππŽπŽππˆ:

πŠπŽπŽπ–π€π€πƒ:Β In qof masuul ahi uu af buuxa ugu faano inuu galay danbiyada qaranka laga galo mid kamid ah, oo ah in Ciidanka Qaranka xabad lagu rido, misana lagu dhiirado in iyagoo maxaabiis ah sawir laga qaado. Waa mahadho taariikhda ku hari doonta.

𝐋𝐀𝐁𝐀𝐀𝐃: In Ciidankii Xoogga Dalka uu dal shisheeye iska dhiibay oo uu jab intaas le’eg ku dhacay, misana Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha aysan qaadin tallaabo isla xisaabtan ah, oo ay ula fal galeen sidii dhacdo caadi ah. Waa mahadho taariikhda ku hari doonta.

𝐒𝐀𝐃𝐃𝐄𝐗𝐀𝐀𝐃: Askartii la geeyey Raaskanbooni waxaa isugu darsamay dayac nololeed, saanad yaraan iyo caqiido hoosayn. Qaarkood waxay is waydiinayeen talow labada dhinac keebaa xaq ah, oo aan u dhimannaa. Heerkaas yaa ciidanka gaarsiiyey? Waa mahadho taariikhda ku hari doonta.

𝐀𝐠𝐑𝐀𝐀𝐃: Madaxweynaha Kenya William Ruto wuxuu door bidayaa la macaamilka Dowladda Federaalka isagoo wax ka baddalay dhaqankii Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, dhacdada Raaskambooni baa is baddal weyn ku keeni karta isagoo ka eegaya dhanka amniga xuduudaha. Waa mahadho kale oo taariikhda ku hari doonta.