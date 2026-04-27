Farmaajo oo weerar culus ku qaaday Xasan: “Waa shaqsi aan sumcad lahayn”

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerar qaawan ku qaaday Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku tilmaamay “shaqsi aan waxba ka aqoon siyaasadda gudaha iyo tan dibadda.”
Farmaajo oo bixiyay wareysi cusub ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay qof aan sumcad lahayn, isagoo ku eedeeyay inuu maalinba mid la joogo laba dal oo is-haya.
“Laba dal oo is-haya haddaa marba maalinba mid la joogto sida aan hadda aragno, marka sumcad ma lihid, haddaa sumcad lahayn xaqiiqatan dalkaaga sumcad ma lahaanayo,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu intaas kusii daray: “Xasan siyaasad arrimo dibadeed waxba kama yaqaano, siyaasad arrimo gudeedna waxba kama yaqaan, midn waxba kama yaqaan.”
Dhinaca kale, Farmaajo ayaa isku sifeeyay “shaqsi ay ku weyn tahay waddaniyaddu” isagoo ku faanay inuu dhisay ciidanka xoogga dalka, oo uu sheegay in markii hore ee uu Xasan Sheekh kala wareegay uu baaba’ ahaa, sida uu hadalka u dhigay.
“Xasan Sheekh waxaa ka dhaxlay ciidan aan mooral laheyn, oo mushaar qaadan, oo la leeyahay $100 qaata ama ka taga, balse aniga wuxuu iga dhaxlay ciidan dhisan,” ayuu yiri madaxweynihii hore ee Farmaajo.
Waxa uu intaas kusii daray “Hal sanduuq oo rasaas ah igama tagin Xasan Sheekh. Waxaan uga tagnay bakhaaro hub ah.”
