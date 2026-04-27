28.7 C
Mogadishu
Tuesday, April 28, 2026
WararkaXulka

Farmaajo oo weerar culus ku qaaday Xasan: “Waa shaqsi aan sumcad lahayn”

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerar qaawan ku qaaday Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku tilmaamay “shaqsi aan waxba ka aqoon siyaasadda gudaha iyo tan dibadda.”

Farmaajo oo bixiyay wareysi cusub ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay qof aan sumcad lahayn, isagoo ku eedeeyay inuu maalinba mid la joogo laba dal oo is-haya.

“Laba dal oo is-haya haddaa marba maalinba mid la joogto sida aan hadda aragno, marka sumcad ma lihid, haddaa sumcad lahayn xaqiiqatan dalkaaga sumcad ma lahaanayo,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.

Waxa uu intaas kusii daray: “Xasan siyaasad arrimo dibadeed waxba kama yaqaano, siyaasad arrimo gudeedna waxba kama yaqaan, midn waxba kama yaqaan.”

Dhinaca kale, Farmaajo ayaa isku sifeeyay “shaqsi ay ku weyn tahay waddaniyaddu” isagoo ku faanay inuu dhisay ciidanka xoogga dalka, oo uu sheegay in markii hore ee uu Xasan Sheekh kala wareegay uu baaba’ ahaa, sida uu hadalka u dhigay.

“Xasan Sheekh waxaa ka dhaxlay ciidan aan mooral laheyn, oo mushaar qaadan, oo la leeyahay $100 qaata ama ka taga, balse aniga wuxuu iga dhaxlay ciidan dhisan,” ayuu yiri madaxweynihii hore ee Farmaajo.

Waxa uu intaas kusii daray “Hal sanduuq oo rasaas ah igama tagin Xasan Sheekh. Waxaan uga tagnay bakhaaro hub ah.”

Hoos ka daawo hordhaca wareysiga:

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved