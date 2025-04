Gogoshii Xasan kadib, kooxda Farmaajo oo shaacisay arrimo xasaasi ah

By Jamaal Maxamed

Nairobi (Caasimada Online) – Cabdirashiid Maxamed Xaashi (Duqa) oo ah afhayeenka madaxweynihii hore ee dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka, gaar ahaan gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka dalka.

Cabdirashiid Duqa oo wareysi siiyay Shabelle Tv ayaa marka hore soo dhaweeyay shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya, waxaase uu tilmaamay in madaxtooyada looga fadhiyo inay caddeyso goorta la qabanayo, cidda ka qayb-galeyso iyo ajendaha guud ee shirka wadatashiga ah.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in weli aanu caasuumaad ramis ah soo gaarin dhankooda, ayna jawaab ka sugayaan kooxda Villa Soomaaliya.

“Madaxtooyadu marka ay ku baaqeyso shir qaran oo noocaan oo kale ah waxaa jira tallaabooyin is xig-xiga oo loogu gogol xaarayo sidii shirkaas looga dhabeyn lahaa arrimahaasna weli may dhicin waxaa kamid ah in uu soo baxo bayaan lagu caddeeyo goorta, goobta iyo cidda kasoo qayb-galeyso” ayuu yiri afhayeenka Farmaajo.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Marka inta aynan is waydiin Madaxweyne Farmaajo ma ka qayb-galayaa mise kama qayb-galayo waxaa ka horreysa in horta madaxtooyada ay Process-ka ay dhammeystirto oo casuumaadda ay qolo walba u dirto, marka weli casuumaad nama soo gaarin”.

Dhanka kale, wxuuu ka hadlay xiisadda dhex oogan dowladda federaalka iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada, isagoo ku taliyay in madaxweynuhu doono madaxda maqan.

“Haddii ay taagan tahay car iyo wir oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood loo jaray waaran soo qabasho ah marka ay halkaas taagan tahay runta la’isku sheegayaa, shirkan waxaa muhiimaddiisu ay tahay in talo wadaag la yeesho, waxaana la rabaa in madaxweynaha uu doono madaxda maqan” ayuu mar kale yiri Cabdirashiid.

Waxaa kale oo uu soo hadal qaaday arrinta doorashooyinka iyo wax ka beddalka dastuurka oo uo u tilmaamay in hal dhinac laga raray, sida uu hadala u dhigay.

“Qaabka doorashooyinka loo galayo, guddiga ka shaqeynaya iyo dastuurka waxaas oo dhan waxaad moodaa inuu yahay Process uu keligiis isku koobay madaxweynuhu, dowladihii xubnaha ka ahaa DFS qayb kama ah, waxayna ahayd in shaqada la’isla wado” ayuukusii daray.

Farmaajo oo horay bayaan usoo saaray ayaa soo dhaweeyay baaqa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ku tilmaamay “tallaabo loo baahan yahay oo qeyb ka noqon karta xal u helidda duruufaha siyaasadeed iyo khataraha amni ee dalka.”

“Baaqa ku saabsan qabsoomidda shir wadatashi qaran ah ee uu soo jeediyey Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa tallaabo loo baahan yahay oo qeyb ka noqon karta xal u helidda duruufaha siyaasadeed iyo khataraha amni ee ku gadaaman dalkeenna.” ayuu yiri Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray ““Madaxweynuhu waa inuu abuuraa jawi siyaasadeed oo ku dhisan kalsooni, wadashaqeyn iyo ilaalinta dastuurka lagu doortay,”.