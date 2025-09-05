27.9 C
Mogadishu
Friday, September 5, 2025
Wararka

Howl-gallo ka dhan Shabaab oo ka dhacay Sh/Hoose

By Guuleed Muuse
1 min.
Marka (Caasimada Online) – Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee guutada 14-ka October ayaa saacadihii ugu dambeeyay fuliyay howlgallo qorshaysan oo ka dhacay deegaano dhowr ah oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose.

Howl-gallada ayaa lagu bartilmaameedsaday tuulooyinka Malable, Siigaale iyo Buulo Arundi, kuwaas oo dhammaantood hoos yimaada deegaanka Janaale. Tuulooyinkan waxaa ku sugnaa dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab.

Taliyaha guutada 14-ka October, Gashaanle Dhexe Cabdiraxiin Maxamed Munye ayaa hoggaaminayay howl-galka, wuxuuna warbaahinta dowladda u xaqiijiyay in ciidanku ka takhaluseen maleeshiyaad Al-Shabaab u diyaariyay inay dadka beeraleyda ah ku cadaadiyaan baad.

Howl-gallada la midka ah kuwan ayaa sii socon doona ilaa Al-Shabaab laga cirib tiro guud ahaan deegaannada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu sheegay Taliye Munye.

Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu xooggan ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin saldhigyo iyo fariisimo, waxaana ciidamada xoogga dalka muddo dheer ka wadeen dagaal iyo howlgallo joogto ah oo ka dhan ah kooxdaasi.

Howl-galkan ayaa qayb ka ah dadaallada ciidamada xoogga dalka ay ku xoojinayaan gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ku teedsan Sh/Hoose.

Waxa uuna imanaya xilli ay hoos u dhaceen howl-galladii tooska ahaa ee ka dhanka ahaa kooxda, kaas oo iska garabsanayeen ciidanka xoogga iyo dadka deegaanka ee Macawisleyda.

