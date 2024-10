Israel ma waxa ay qorsheynaysa khaarajinta hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran?

Tel Aviv (Caasimada Online) – Socdaalkeena wargeysyada, waxaan eegi doonnaa dhowr maqaal, gaar ahaan fikradda ah in Israa’iil ay “disho” hoggaamiyaha Iiraan.

Waxaan sidoo kale eegi doonnaa maqaal ku saabsan tillaabooyinka xiga ee Netanyahu ee gobolka, iyo maqaal kale oo ku saabsan dadaallada Iiraan ay ku doonayso inay ku sii waddo saamaynta ay ku leedahay gobolka.

Waxaan ku bilaabaynaa maqaal uu daabacay wargeyska ka soo baxa Israa’iil, ee The Jerusalem Post, oo uu qoray qoraa Salem Al-Kutbi, ciwaankiisuna yahay “Israa’iil miyay dili doontaa hoggaamiyaha sare ee Iiraan Khamenei?”.

Halkaas, wuxuu qoraagu ku bilaabay maqaalkiisa isagoo tilmaamaya in fikradda ah in Israa’iil ay disho hoggaamiyaha ugu sarreeya ay “suurtogal tahay”

Qoraagu waxa uu sheegay in sawirrada “bartilmaameedyada dilka” ee Israa’iil, oo uu dhawaan soo bandhigay Channel 14 ee Israa’iil ay muujiyeen tirooyin badan oo la sheegay in ay Israa’iil raadinayso, laakiin kuma jiro hoggaamiyaha ugu sarreeya.

Liiska, ayuu qoraagu sheegay inay ka mid ahaayeen wadaadka Shiicada Ciraaq, Ali al-Sistani, hoggaamiyihii Xamaas Yahya Sinwar (oo ay dileen ciidammada Israa’iil usbuucii hore), ku xigeenka xoghayaha guud ee Xisbullah Naciim Qasem, hoggaamiyaha Xuutiyiinta Yemen Abdul-Malik al- Xuuthiyiinta, iyo taliyaha ciidamada Quds Ismaaciil Qaani.

Qoraagu waxa uu aaminsan yahay in weerarradii ugu dambeeyay iyo jebinta sirdoonka ee lagu bartilmaameedsaday hay’adaha ammaanka Iran iyo wakiiladooda, gaar ahaan ururka Xisbullah ee Lubnaan, ay ka dhigayaan muuqaalka dilka Khamenei “mid aad u badan,” isagoo xusay in suurtogalnimadani ay ku qasbayso laamaha ammaanka Iran inay muujiyaan taxadarka ugu badan, marka loo eego xaaladda halista ah ee hadda jirta.

Wuxuu intaa ku daray qoraagu in ay jiraan dhawr arrimood oo Khamenei ka dhigaya bartilmaameedyada suurtagalka ah ee Israa’iil, xitaa haddii magaciisa uu ka maqan yahay “liiska dilka” ee lagu dhawaaqay, isaga oo xusay in ka tagistan “loo tixgelin karo tilmaame khiyaano, waana Waxay u badan tahay in duruufahaas jira in xeeladahaas la isticmaali doono.”

Qoraaga ayaa sheegay in suuragalnimada dilka Khamenei uu noqday isha dhabta ah ee walaaca Iiraan, “iyo hay’adaha amniga ee halkaas ka jira ma sii xukumayaan.” Gelitaanka sirdoonka Israa’iil ee qaybta amniga ee Ilaalada Kacaanka Iran iyo wakiilladeeda ayaa sidoo kale caddaatay, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la gaaro meesha ugu sarreysa ee hoggaanka awoodda Iran “Isha dhabta ah ee walaaca badan, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha Ilaalada Kacaanka Iran.”

Qoraaga Salem Al-Kutbi waxa uu maqaalkiisa ku soo gunaanaday isagoo tilmaamay in tani ay ku xidhan tahay awoodda hawleed ee Israa’iil si ay u fuliso weerar wax ku ool ah oo ka dhan ah xarumahan iyada oo aanay khatar gelinin weerar labaad, waxa kale oo ay ku xidhan tahay awoodda Ilaalada Kacaanka Iran ay uga jawaabaan weerar Israel iman kara.

Xaaladdan oo kale, “xaaladdu waxay u muuqataa mid u furan dhammaan fursadaha, oo uu ku jiro dagaal dhammaystiran.”

Netanyahu iyo mustaqbalka dagaalka

Wargeyska The Guardian-ka ee Ingiriiska, ayaa daabacay magaal uu qoray qoraa Simon Tisdall, oo hoos imanaya cinwaanka “Netanyahu, geesiga daran, ayaa sii wadi doona bamka, laakiin siyaasadiisa khatarta ah ayaa laga yaabaa inay aad u fogaato.”

Qoraagu wuxuu aaminsan yahay in fikradda Netanyahu ku dhawaaqida guusha iyo joojinta hadda ay tahay “fikrad marin habaabin ah. Hase yeeshe, wuxuu sii wadi doonaa cadaadiska ilaa laga helayo rabitaan siyaasadeed oo Maraykanka ah oo lagu joojinayo isaga.”

Netanyahu si cad “ma rabo” xabbad joojin ka dhacda Qasa, Lubnaan ama meel kale, ilaa hadda ugu yaraan, qoraagu wuxuu leeyahay.

Maamulka Biden iyo dawladda Ra’iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer “waxay sii wadi karaan khiyaaliga siyaasadeed ee ah in dilka hoggaamiyaha Hamas Yahya Sinwar usbuucii hore uu furay daaqad nabadeed, laakiin tani waa wax aan macno lahayn.

Qoraagu waxa uu tilmaamay in runta aan la jeclayn ay tahay in “Netanyahu, xulafadiisa midigta fog, iyo tiro badan oo Israa’iiliyiin ah ay si nacasnimo ah u rumaysan yihiin in ay ku guulaysanayaan dagaalka ay Xamaas bilowday Oktoobar 7, 2023.”

Biden cabsida ugu weyn ee hadda waa iska horimaad aan la xakameyn karin oo u dhexeeya Iran iyo Israa’iil, usbuucan ama kan soo socda, kaas oo ku riixaya ciidamada Mareykanka qulqulka Bariga Dhexe ka hor inta aysan codbixiyeyaashu kala dooran Kamala Harris iyo Donald Trump.

Doorashada Mareykanka waa aragtida dhabta ah ee Netanyahu, “sidaas darteed wuu sii wadi doonaa isagoo aan la xakameynin, isagoo samaynaya wax kasta oo uu rabo, gaar ahaan Qasa iyo Lubnaan ugu yaraan labada toddobaad ee soo socda.”

Haddii Harris ay guulaysto, Maraykanku waxa laga yaabaa inuu si fiican ugu meeleeyo inuu ku soo rogo shuruudihiisa Israa’iil, marka la eego in Harris ay dareemayo kharashka bini’aadantinimo ee dagaalka, ayuu qoraagu intaa ku daray.

“Haddii Trump, oo ah mid midigta fog oo Falastiin ka soo horjeeda, uu guuleysto, Netanyahu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ciyaaro kaararkiisa marka uu doorto, isagoo ka caddaynaya booska uu hadda ku sugan yahay waqtiga, shuruudaha iyo qaabka xabbad-joojin kasta iyo xallinta muddada dheer ee xigta.”

Isha: BBC