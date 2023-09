Kadib heshiiska Somaliland, dowladda Mareykanka oo dalab cusub soo saartay

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray khilaafkii muddada soo jiray ee doorashooyinka Somaliland.

Mareykanka ayaa bogaadiyay heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafkaas, kadib socdaal uu shalay sii-hayaha xilka safiirka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya uu ku tegay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.

Danjire Shane Dixon ayaa Hargeysa kulamo kala duwan kula qaatay madaxda sare ee Somaliland, mucaaridka iyo ururrada bulshada rayidka ah, isaga oo ku bogaadiyay heshiiskii laga gaaray murankii doorashooyinka ee xiisadda ka abuuray gudaha Somaliland.

“Mareykanka waxa farxad galisay heshiiska cusub ee siyaasadeed ee ay kasoo shaqeeyeen odayaasha dhaqanka, kaasi oo ah tallaabo togan oo loo qaaday dhanka doorashooyin xor ah oo xalaala,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay safaarada Mareykanka.

Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ku-simaha safiirka Shane Dixon uu madaxda sare ee xukuumadda Somaliland ku booriyay in colaadda sii daba dheeraaneysa ee Laascaanood in loo maro waddo nabadeed, laguna dhameeyo wada-hadal.

Socdaalka ku-simaha safiirka iyo dalabka uu u gudbiyay madaxda Somaliland ayaa imaanaya xilli xukuumadda ay qorsheynayso duullaan ay uga jawaabeyso dagaalkii u dambeeyay ee SSC-Khaatumo uga qabsatay fadhiisimo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada Somaliland.

Sidoo kale labada dhinac ayaa dhaq-dhaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ka wadda gobolka Sool, ayada oo hanjabaado iyo digniin ay hawada isku mariyeen labada dhinac.

Somaliland ayaa wada qorshe ay ku dooneyso in dib gacanteeda ugu soo celiso deegaano ay sheegtay in Somaliland ay hoostagaan oo kamid ah gobolka Sool, sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland.

SSC-Khaatumo ayaa dhankeeda sheegtay in ay waajibkeeda ka gudaneyso isku-deyga ay qorsheynayso Somaliland, ayada oo meesha ka saartay sheegashada Somaliland ee ah in Laascaanood ay hoostagto.

Si kastaba, lama oga waxa uu dalabka cusub ee Mareykanka uu ka tari doono sida hadda wax u socdaan, oo walaac xooggan laga muujinayo in waxyeello kale ay ka dhashaan dagaallada la abaabulayo, maadaama kuwii horay u dhacay ay galaafteen nolosha dad aan illaa hadda tira-koob rasmi ah lagu sameyn.