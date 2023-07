La-taliyaha madaxweyne Xasan Sheekh oo ka falcelisay tallaabadii xukuumadda

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – La-taliyaha Madaxweynaha Soomaaliya ee xakameynta qul-qulka hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya Marwo Makko Maxamuud Muuse ayaa war kasoo saartay tallaabadii Golaha Wasiirrada.

Marwo Makko Maxamuud Muuse ayaa soo dhaweysay ansixinta hindise-sharciyeedka hubka Soomaaliya oo shalay Golaha Wasiirrada ay ansixiyeen.

Waxay sheegtay in sharcigaan uu muhiim u yahay in la xakameeyo hubka sharci darrada ah, islamarkaana tallaabadan lagu xoojinayo in hay’adaha dowladda kaliya ay gacanta ku hayaan awoodda dalka.

Sidoo kale waxay ka dhawaajisay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladda uu hoggaamiyo ay ka go’an tahay in dalka laga sifeeyo hubka sharci darrada ah, xilli ay socdaan dadaallo ay dowladda ku dooneyso in Soomaaliya looga qaado cuna-qateynta ee saaran.

“Waxaan soo dhaweynayaa go’aanka Golaha Wasiirada sidoo kale waxaa ka go’an dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh in guud ahaan dalka laga sifeeyo hubka sharci darrada ah, si looga hor tago falalka amni darrada ah, Soomaaliyana looga qaado cuna-qateynta hubka,” ayey Marwo Makko ku tiri qoraal ay soo saartay.

Shirkii Golaha Wasiirrada ee shalay ayaa lagu ansixiyey hindise-sharciyeedka hubka Soomaaliya iyo xeerka amniga iyo bedqabka xarumaha dowladda, amniga hoteellada, goobaha ganacsiga iyo xarumaha adeegyada bulshada, kuwaasi oo muhiim u ah qorshayaasha amni ee dowladda.

Si kastaba, Cuna-qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ayay dowladdu horay u sheegtay inay caqabad ku tahay dib-u-dhiska ciidamada iyo dadajinta dabar-goynta argagixisada, xilli uu dalka ka socda guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab.

Golaha Ammaanka ee QM ayaa bishii Janaayo 1992-kii kusoo rogay Soomaaliya cunaqabateyn aan dhamaad lahayn kahor inta aan qeyb ahaan wax laga bedelin Febraayo 2007-dii, si loogu ogolaado sahayda hubka ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.