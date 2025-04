Maamullo qaarkood oo caqabad ku ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab

Muqdisho (Caasimada Online) – Tan iyo markii uu bilowday dagaalka kooxaha argagixisada, waxaa soo baxaysay in dowlad goboleedyada qaarkood uusan dhab ka aheyn dagaalka, amase ay caqabad ku yihiin in kooxaha argagixisada, gaar ahaan Al-Shabaab laga ciribtiro dalka.

Taliyaha Guutada 18-aad ee Kumaandooska Gorgor, Gaashaanle Dhexe Xasan Ciraaqi oo ku sugan yahay magaalada Wisil ee gobolka Mudug, ayaa dhankiisa xaqiijiyay inay jiraan maamul goboleedyo aan si buuxda uga qeyb qaadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.

Isagoo la hadlaya boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, ayuu Taliye Xasan Ciraaqi shaaca ka qaaday in maamulladan aysan dooneyn in laga ciribtiro maleeshiyadka Shabaab dalka.

“Waxaa jira maamul goboleedyo aan qeyb ka ahayn dagaalka Khawaarijta, kuwaas oo raba in ay guuleystaan. Waa arrin la ogyahay, mana ahan wax la dhageysan karo. Shacabka Soomaaliyeed go’aan bay qaateen, go’aankaasina waa mid lagu ciribtirayo Khawaarijta,” ayuu yiri taliyaha.

Inkasta oo uusan taliyuhu magacaabin maamul goboleedyada uu ku eedeeyey in aysan dooneyn in dalka laga xoreeyo Al-Shabaab, wuxuu tilmaamay in maamullada aysan dooneyn in laga adkaado Shabaab.

Taliyaha ayaa sidoo kale wuxuu adkeeyay in howlg-allada sii socon doonaan, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta inay garab istaagaan Madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana ay taageeraan dadaallada dowladda ee la-dagaalanka Al-Shabaab.

Ugu dambeyntiina, Taliye Xasan Ciraaqi ayaa bogaadiyay guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa difaaca deegaanka, isagoo carrabka ku adkeeyay in dagaalka Shabaab uu sii socon doono ilaa guul buuxda laga gaarayo.