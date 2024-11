Mareykanka oo dacwad ku soo oogay qofka 25-aad ee ugu taajirsan caalamka

By Zahra Axmed Gacal

New York (Caasimada Online) – Shirkadda Adani Group ee India ayaa Khamiista maanta ah “kuwa aan sal iyo raad toona lahayn” ku tilmaantay eedeymaha Mareykanka ee ah in maal-qabeenkooda aas-aasay Gautam Adani uu bixiyay in ka badan $250 milyan oo laaluush ah.

Diidmada xooggan ayaa timid kadib markii saamiyada shirkaddan ay hoos u dhaceen in ka badan 23 boqolkiiba suuqa saamiyada ee Mumbai, maalin kadib markii dacwad-oogayaasha New York ay ku eedeeyeen inuu si ula kac ah u marin habaabiyay maal-gashadayaasha caalamiga ah.

Adani oo mar ahaa ninka labaad ee ugu taajirsan adduunka, waxa uu saaxiib dhow la yahay Ra’iisal Wasaaraha aamisan sarreynta Hinduuga ee Narendra Modi, waxaana dadka dhaleeceeya ay in badan ku eedeeynayeen in uu si khaldan uga faa’iidaysto xiriirkooda.

“Eedeymaha Waaxda Caddaaladda ee Maraykanka iyo Guddiga SEC ay u soo jeediyeen agaasimayaasha Adani Group waa kuwo aan sal iyo raad toona lahayn oo la beeniyey,” ayay shirkaddu ku tiri bayaan ay soo saartay.

“Dhammaan dariiqyada sharci ee suurtagalka ah ayaa la raadin doonaa,” ayay raacisay.

Hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga mucaaradka India ee Congress Party Rahul Gandhi ayaa sheegay in ganacsatada ay tahay in xabsiga la dhigo.

“Waxaan dalbaneynaa in Adani si deg deg ah loo xiro, laakiin waxaan ognahay in taasi aysan dhici doonin maadaama Modi uu ilaalinayo,” Gandhi ayaa sidaas suxufiyiinta u sheegay New Delhi.

“Modi ficil ma sameyn karo xitaa haddii uu rabo, sababtoo ah waxaa maamula Adani.”

Dacwad-oogista Arbacadii ayaa ku eedaysay Adani iyo qaar badan oo ka hoos shaqeeyaa inay bixiyeen lacag ka badan $250 milyan oo laaluush ah oo ay siiyeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda India, si loo helo qandaraasyo faa’iido badan leh oo la xiriira tamarta qoraxda.

Heshiisyada waxaa la saadaaliyay in ay soo saari doonaan in ka badan $2 bilyan oo faa’iido ah qiyaastii 20 sano gudahood.

Ma jiro mid ka mid ah eedeysanayaasha lagu magacaabay kiiska oo illaa hadda xabsi la dhigay.

Adani iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan guddiga Adani Group “waxay ka been sheegeen khiyaanada laaluushka iyagoo doonayey inay raasamaal ka helaan maal-gashadayaasha Maraykanka iyo kuwa caalamiga ah,” waxaa sidaas bayaan ku yiri xeer-ilaaliye Maraykan ah Breon Peace.

Sagar Adani, oo uu adeer u yahay Guatam Adani, islamarkaana xubin ka ah shirkadda, kaasi oo sidoo kale lagu magacaabay dacwad-oogista, ayaa u sheegay AFP bishii October in “uusan jirin xiriir siyaasadeed” oo ka dhexeeya Adani Group iyo xukuumadda Modi.

“Dhammaan mashaariicda aan helnay kuma aynan helin tanaasul, balse waxaa loo maray nidaam gorgorton oo madax-banaan oo hufan,” ayuu yiri.

Dowladda Modi ayaan wali ka hadlin eedeymaha loo soo jeediyay, balse afhayeen u hadlay xisbiga talada haya ee Bharatiya Janata Party (BJP) Amit Malviya ayaa sheegay in eedeymahan ay u muuqdaan kuwo dhaawacaya xisbiyada mucaaradka, ee aanay shaqo ku lahayn xisbigiisa.

Shirkadda Adani ayaa lumisay $150 bilyan oo ka mid ah qiimaheeda 2023-kii kadib markii shirkad Mareykan ah Hindenburg Research ay ku eedeysay “khiyaano shirkadeed oo cad.”

Waxa ay sheegtay in Adani ay ku hawlanayd “wax isdaba marin iyo nidaam khiyaano xisaabaad ah muddo tobanaan sano ah”.

Gautam Adani ayaa beeniyay eedeymaha Hindenburg wuxuuna ku tilmaamay warbixinteeda “isku day ula kac ah” oo lagu dhaawacayo sumcadda shirkaddiisa.

Waxa uu lumiyey in ka badan $60 bilyan oo qiimaha hantidiisa ah muddo laba toddobaad gudahood ah kadib markii la baahiyey warbixinta, waxaana hadda uu Liiska Forbes ka yahay qofka 25-aad ee ugu taajirsan caalamka.