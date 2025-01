Maxaa kasoo kordhay weerarkii lagu la’day ee Mareykanka

By Guuleed Muuse

New Orleans (Caasimada Online) – Laanta Danbi-baarista Mareykanka ee loo soo gaabiyo FBI ayaa Arbacadi sheegtay, in weerarki habeenki sannadka cusub uu muwaadin Mareykan ah ku dilay ilaa 15 qof uu yahay weerar argagixiso.

Nin hubeesnaa ayaa baabuur laba shirreey ah jiir siiyay dad u dabaal-dagayay curashada sannadka cusub ee 2025-ka, saacadihi danbe ee Arbacadi shalay.

Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ilaa 35 qof oo kale lagu dhaawacay weerarka. Ninka oo ay toogasho ku dileen ciidamada ammaaka ayay FBI-du ku sheegtay in uu ahaa, Shamsud-Din Jabbar oo ahaa 42 jir kasoo jeeday gobolka Texas.

FBI-da waxay sheegtay in ay rumeysan yihiin in ninkani uusan galigiis falka geysan, kaddib marki baabuurka uu dadka ku laayay laga helay calanka kooxda Daacish.

Ninka falka looga shakisan yahay ayaa horay uga soo mid noqday millatariga Mareykanka, balse marki danbe ka baxay sida ay saraakiishu sheegeen.

Booliska magaalada New Orleans ayaa sheegay, in marki uu weerarka dhacayay ay amniga goobta sugayeen in ka badan 300 oo ka mid ah ciidamada booliska magaalada.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay, in dhacdadaasi uu ka warqabo, isla markaana uu tacsi u diray qoysaska dhibbanayaasha.