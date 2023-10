Mucaaradka Puntland oo kusii qul-qulaya magaalada Garowe iyo qorshaha socda

By Guuleed Muuse

Garoowe (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka Puntland kuwooda ugu miisaanka culus ayaa kusii qul-qulaya magaalada Garowe, xilli uu halkaasi ka furmayo shirweyne looga soo horjeedo madaxweyne Deni.

Musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Puntland oo maalmihii dambe waday qorshaha shirweyne lagu mideynayo siyaasiyiinta mucaaradka, ayaa culaysyo kala kulmaya laamaha amniga.

Puntland ayaa shalay mamnuucday in siyaasiyiinta mucaaradka ay hub iyo ciidan lasoo galaan caasimada Puntland ee Garoowe, xilli lagu wado inay ku dhawaaqan isbahaysi siyaasadeed oo ka dhan ah Saciid Deni.

Shirweynahan ayaa ujeedkiisa lagu sheegay sidii dhinacyada kala duwan ee mucaaradka ay uga hortagi lahaayeen muddo kororsi uu sameysto madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni.

Siyaasiyiintan ayaa diidan qorshaha uu Deni ka leeyahay doorashada qof iyo cod, waxayna rabaan in doorashada ku dhacdo hanaankii baarlamaaniga aheyd, halka Deni uu rabo in awoodda dadweynaha dib loogu celiyo, inkasta oo mucaaridka sheegeen in qorshahaas uu ku ladhan yahay damac muddo kororsi.

Shakhsiyaadka aadka uga dhex muuqda mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Deni ayaa waxaa kamid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal, kaasi oo shalay meel fagaare ah ka weeraray Deni, oo uu sheegay in uu ku fashilmay doorashadii nidaamka axsaabta badan.

“Deniyoow xilkii kaa dhamaa ee soo deg, Puntland waxaad gelisay xaalad adag, Boosaaso waxa ka taagan waad aragtaa, Gaalkacayo waa laysku dilayaa, Garoowe amnigii waa diciifay, xataa ciidankii PL ee sharafta badnaa waa dayacmay,” ayuu yiri Abgaal oo meel fagaare ah ku weeraray Saciid Deni.

Sidoo kale waxa uu ku goodiyay in ay imaan doonto waqti aan Deni waxba laga weydiin doonin masiirka Puntland, haddii uusan kahor dhamaadka muddo xileedkiisa ku dhawaaqin doorasho.

Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo xileedkiisa uga dhiman yahay billooyin dhowr ah ayaa wajahaya culeyskii ugu xooggana, isaga oo muddo ku siman laba bilood ka maqan maamulka.