Odayaasha Soomaalida Kenya oo cabsi ka qaba xiisadda Jubaland saameyn culusna uga digay Kenya

By Zahra Axmed Gacal

Nairobi (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah odeyaasha ee ka soo jeeda deegaanka Dhadhaab ee dalka Kenya oo maanta kulan yeeshay ayaa walaac ka muujiyay xiisadda ka taagan deegaanada Jubbaland.

Odayaasha ayaa sheegay hadii aan arrintaas wax laga qaban oo xal loo waayo in ay sababi karto in la dagaalamo oo qaxooti badan oo hor leh ay buux dhaafi doonaan xeryaha qaxootiga Kenya.

Cismaan Ibrahim Cabdi oo ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada Dhadhaab BBC u sheegay in waxa hadda ka socda Jubbaland ay horseedi karaan dhacdooyin lamid ah wixii dhacay 1992-dii, xilligaas oo qaxooti badan oo Soomaali ah ay gudaha u galeen dalka Kenya.

“Waxaan ka walaacsannahay hadii mar labaad uu dagaal dhaco, meesha ugu horeysa oo ay ku soo ordayaan dadkaas waa gobolka Waqooyi Bari Kenya, gaar ahaan deegaanda Wajeer” ayuu yiri Guddoomiye Cismaan.

Ma jiraan qaxooti hadda galaya Kenya oo ka qaxaya xiisadda colaadeed ee ka jirta gobolada Jubbooyinka, balse odayaashaan waxay sheegeen in mar kasta ay yimaadaan dad qaxooti ah, vabashada odayaasha ayaa ku saleysan in laga hortago wax keeni kara in ay dadku soo qaxaan.

Sidoo kale Odayaasha gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in weli ay xusuustaan saameyntii ay ku reebtay amni xumadii ka dhalatay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay 1991-kii.

Odayaasha beelaha deggan xadka Soomaaliya iyo kenya ayaa sheegay in xitaa dagaalka uu saameyn ku yeelan karo dhulkooda, waxayna doonayaan in dowlada Kenya ay bilowdo dadaallo heshiis nabadeed loogu raadinayo xiisadda Jubbaland iyo dowladda federaalka.

Axmed Madoobe ayaa Kismaayo ka wada abaabul dagaal oo aad u weyn, halka dowladda federaaka ay maalin kasta ciidan ku sii gureyso gobolka Jubbada Hoose, xaaladda ayaa u muuqata mid aan dagaal huri doonin.

Hadii dagaal bilowdo waxaa laga digayaa inay dhici doonto musiibo sababi karta inay dalka dhan ka qarxaan dagaalo sokeeye oo sii faafa, maadaama dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u tabar yar.