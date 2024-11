Puntland oo si adag uga hortimid tallaabo uu qaaday Xasan Sheekh

By Asad Cabdullahi Mataan

Garoowe (Caasimada Online) – Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo wariyeyaasha kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka horyimid tallaabo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya oo ku aadan Soomaalida ku nool dalka Jarmalka.

Caydiid ayaa ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu aqbalay in lasoo masaafuriyo qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaas, taasina ay tahay arrin nasiib darro ah.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in maalmahan oo dhan ay dowladdu qaadeyso tallaabo ka dhan shacabka, isaga oo soo hadal qaaday howlaha burburinta ee ka socda Muqdisho.

Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dhulalka danta guud ee lala wareegayo ay ka dambeyso dan dhaqaale, isla markaana laga macaashayo ganacsato la siinayo dhulkaasi.

“Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka shaqeenayo waa in dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah laga saaro guryahoodii oo kaliya in laga dudumiyo guryahan si loo helo dhul ay dad gaar ah ka macaashi doonaan in dadka magan-gelyo-doonka ah ee Yurub jooga dib loogu celiyo Soomaaliya” ayuu yiri wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Puntland.

Waxaa sidoo kale arrinta soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka ka hadlay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre oo sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay heshiis Jarmalka looga soo celinayo dad Soomaaliyeed.

“In Madaxweynaha Dalku saxiixo heshiis dalka Jarmalka looga soo tarxiilayo dad Soomaaliyeed, iyadoo aysan dowladdu wax ka beddelin duruufihii dalka ee ay ka tahriibeen, una diyaarin qorshe nololeed, fursado shaqo, iyo mustaqbal yididiilo leh oo ay u soo noqdaan, waxay muujinaysaa qorshe la’aanta iyo mas’uuliyad-darrada dowladda. Waxaana ayaandarro ah in Madaxweynaha Dalku uusan fahamsaneyn saameynta uu go’aankani ku yeelanayo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida” ayuu yiri Mr. Khayre.

Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale sheegay in go’aankan uu saameyn karo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dibadaha, taasina ay noqon doonto caqabad soo korortay.

Si kastaba, arrintan ayaa dhalisay hadal heyn xoogan oo qabsatay baraha bulshada, wuxuuna warkan noqday mid faafay oo walaac ku abuuray Soomaalida dalka Jarmalka.