QM oo war culus kasoo saartay xiisadda Soomaaliya, farriina u dirtay mucaaradka iyo DF

Muqdisho (Caasimada Online) – Qaramada Midoobay ayaa war cusub kasoo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, xilli ay weli taagan tahay ismari-waaga u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Madasha Mucaaradka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka.
War kasoo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Xoghayaha Guud ee QM, Antonio Guterres uu si dhow ula socdo xaaladda Soomaaliya iyo wada-hadallada u socda dowladda iyo mucaaradka. Waxa uu labada dhinac ku bogaadiyay inay sii wadaan wadahadallada socda.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ku dhiirrigelisay Dowladda Federaalka iyo mucaaradka inay si wadajir ah uga shaqeeyaan xal laga gaaro qodobada la isku hayo, iyadoo la tilmaamay in wadaxaajood iyo tanaasul lagu gaari karo natiijo wanaagsan oo dalka ka saarta xiisadda siyaasadeed ee taagan.
Bayaankan ayaa kusoo aadaya xilli ay socdaan dadaallo xooggan oo ay wadaan xubno ka tirsan beesha caalamka, kuwaas oo doonaya in markale fursad loo siiyo wada-hadallada u dhexeeya labada dhinac, kadib markii shirarkii u socday toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kusoo dhammaadeen natiijo la’aan.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in wakiillo ka socda beesha caalamka ay weli xiriirro gaar-gaar ah la leeyihiin madaxda Dowladda Federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka, si loo abuuro jawi dib loogu ambaqaado wadaxaajoodka hakadka galay.
Dhanka kale, Midowga Yurub ayaa horey ugu baaqay in la sii wado wadahadallada, isaga oo labada dhinac ku boorriyay inay muujiyaan tanaasul siyaasadeed iyo daacadnimo, si looga gudbo caqabadaha hortaagan heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Beesha caalamka ayaa si weyn uga walaacsan suurtagalnimada in khilaafka siyaasadeed ee hadda jira uu saameyn ku yeesho amniga, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo guud ahaan xasilloonida Soomaaliya, haddii aan xal deg-deg ah laga gaarin muranka taagan.