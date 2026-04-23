Sawirro: Madaxweyne Cirro oo u ambabaxay Imaaraadka Carabta + Ujeedka

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminaayo ayaa saaka booqasho rasmi ah ugu baxay Dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Safarka madaxweynaha Somaliland ayaa imaanaya kadib marti qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta oo haatan xiriir xooggan la leh maamulka fadhigiisu yahay magaalada caasimada ah ee Hargeysa.
Madaxweynaha Somaliland ayaa waxaa safarkan ku wehlinaya wasiirro ka mid ah xukuumaddiisa, kuwaas oo qayb ka ah wada-hadallada labada dhinac.
Ciro iyo wafdigiisa waxay Imaaraadka ku sugnaan doonaan dhowr cisho, iyaga oo kulamo kala duwan la yeelan doona madaxda dalkaas oo haatan galaangal xoogan ku leh arrimaha Somaliland. Labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada-hadli doona arrimaha mudnaanta u leh labada dowladood iyo labada shacab.
Madaxtooyada Somaliland oo qoraal kooban soo saartay ayaa sheegtay in safarkan uu yahay mid shaqo, isla markaana lagu xoojinayo cilaaqaadka Dubai iyo Hargeysa.
Warbaahinta ku hadasha afka maamulka Somaliand ayaa sidoo kale sheegtay in safarka Cirro uu noqon doono mid ka farxiya shacabka Somalikand, isla markaana dhabar Jab ku ah cadawga qarankan la aqoonsaday ee Somaliland.
Safarkan ayaa kusoo aadayo iyadoo horay Dowladda Soomaaliya ay dalka uga cayrisay Imaaraadka, kaddib markii ay baabi’isay dhammaan heshiisyadii lala galay, sababo a xiriira xadgudub uu Imaaraadka kula kacay Soomaaliya.
Hargeysa iyo Abu Dubai ayaa waxaa haatan ka dhexeeyax xiriir toos ah oo diblomaasiyadeed, kaas oo keenay in mar badan uu Madaxweyne Cirro isaga daba laabtay dalka Imaaraadka, si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac.