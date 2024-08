Sawirro: Soomaalida dadaashay ee ku nool Yurub oo la abaal-mariyey

By Zahra Axmed Gacal

Schiedam (Caasimada Online) – Munaasabadan lagu abaal marinayey haldoorka bulshada Soomaaliyeed kuwooda ku dhaqan qaraada Yurub, gaar ahaan kuwooda dadaalay ee ka soo dhex muuqaday bulshada ayaa lagu qabtay Magaalada Schiedam ee wadanka Holland.

Abaalmarintan oo ah midii ugu horaysay ee lagu qabto wadamada ku bahoobay ururka Midowga Yurub ayaa waxaa soo qaban qaabisay Xarunta Saxaafada iyo wada Hadalka ee Center For Media and Dailogue {CMD}.

Sidoo kale waxaa gacan ka gaysatay Shirkadadaha IBS bank, Alhijra Travel iyo Hayat Market.

Xarunta Saxaafada iyo wada Hadalka ee Center For Media and Dailogue {CMD} waxay abaalmarin siisay 15 qof oo loo doortay inay sameeyeen didaal iyo hal abuur bulshada wax tara.

Dadka abaalmarintaas la siiyey ayaa kala ah:

Cabdi Nageeye oo loo soo xulay inuu yahay orad yahan ku Guulaysatay Rotterdam Maraton Cabdirizaq Cali Warsam oo aas aasay Banigiga Caalamiga ah ee IBS bank Cumar Muunye oo aas aasay Shirkad Samaysa Boorsooyinka Dumarka Munie Brand Kaadir Gamal oo samyeey Shirkada kadirfod Kaaha Xale oo Samaysay Shirkada Halane care Cumar Maxamed oo hal abuuray shirkada Baarfuunada ee Yaasalaam Mohamed Bashiir uu boqorka Holland u magacaabay Qunsul sharafeed jooga Soomaaliya AMB Ilyaas Cali Xasan oo aas aasay Arlaadi Media Network Abukar Alwan oo Sameyey Alhijra Travel Magan Daahir oo ku Guulaysaty Kubada Miiska Hollnad Cali Waare oo noqday shaqsiga ugu mudan ee ka soo shaqeeyey Jaaliyada Soomaalida FSAN Axmed Faarax oo noqday filim sameeye Caalami ah Safiya Rooble oo noqotay Xeer ilaaliye iyo looyar Shukri Xasan Saciid oo aas aastay Iftin Neyruus Macalim oo noqotay looyar heer caalmi ah.

Munaasabadda waxaa ka soo qeybgalay Raíisul wasaarihii Hore ee Dowladii Cabdiqaasin, mudane Maxamed Cabdi Yusuf, Xildhibaanada Golayaashada Deegaanka Netherland, ganacsato, Siyaasiyiin, Dhalinyaro, Haween, dad u dhaqdhaqaaqa bulshada oo ka kala Socday wadamada Ingiriiska, Germany, Sweden, Belguim, Fransiiska iyo Norway.

Gudoomiyaha Xarunta Saxaafada iyo wada Hadalka ee Center For Media and Dailogue {CMD} Cabdullaahi Taajirow ayaa u mahad caliyiyey dadkii ka soo qeybgalay munasabada iyo xubnihii ay xaruntu u dooratay in abaalmarinta la siiyo

Taajitrow ayaa goobta ka sheegay in CMD ay sanad kasta qaban doonto Abaalmarintaan oo kale, lagana dhigi doono mid caalami ah oo lagu tala galo.