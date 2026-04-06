27.7 C
Mogadishu
Monday, April 6, 2026
Wararka

Sawirro: Wasiir Fiqi oo tegay xarunta ciidanka Itoobiya ee Baydhaba, kana dalbaday…

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhabo (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi ayaa maanta booqday xarunta qaybta 3-aad ee howlgalka taageerada iyo xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM) ee magaalada Baydhabo.

Wasiirka ayaa kulan la qaatay Taliyaha qaybta 3-aad, S/Guuto Teklu Hurisa Janka, kana qaatay warbixin ku saabsan hawlaha qeybta, horumarka howl-gallada iyo wada-shaqeynta ka dhaxeysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AUSSOM ee ka hawlgala deegaannada maamulka Koonfur Galbeed.

Wasiir Fiqi ayaa uga mahad-celiyay doorka ay ka qaataan taageeridda hawl-gallada ciidanka xoogga dalka iyo dadaallada lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida dalka.

Sidoo kale wuxuucarrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta hawl-gallada wadajirka ee lagula dagaalamayo argagixisada, isagoo saraakiisha Itoobiya ka dalbaday inay xoojiyaan wada-shaqeynta ay la leeyihiin milatariga Soomaaliya.

Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaallada Wasaaradda Gaashaandhigga ee lagu xoojinayo xiriirka saaxiibbada caalamka, gaar ahaan howlgalka AUSSOM, si loo dardar-geliyo guulaha laga gaarayo la-dagaallanka argagixisada iyo dardar-gelinta hawl-gallada wadajirka ah.

Dowladda Federaalka ayaa dhawaan si buuxda ula wareegtay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan maamulka Koofur Galbeed, kaasoo hore looga arki jiray farogalinta siyaasadeed ee Itoobiya.

Tan ayaa muujinaysa sida xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya uu isku beddelay, iyadoo labada dal ay ka gudbeen marxalado hore oo ay jireen xiisado siyaasadeed iyo isfaham la’aan, una gudbeen heer cusub oo iskaashi iyo wada shaqeyn ku dhisan.

- Advertisement -
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved