Sheekh Umal oo usoo jawaabay Ra’iisul Wasaare Xamza

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay hadal dhawaan uu sheegay ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre.

Xamza oo khudbad ka jeediyay shir ka dhacay Muqdisho oo culimada qaarkood kasoo qeyb-galeen ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in culimadu kaalintooda ka qaatan dagaalka Al-Shabaab, oo si dhameystiran usoo galaan dagaalka.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in aan la joogin xilligii laga cabsan lahaa Al-Shabaab, ayna tahay in culimadu xaga afkaarta ka hogaamiyaan dagaalka dowladda iyo shacabka kula jiraan kooxda.

“Ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol qof inaan Khadiib ka noqoto adoo sheekh ah oo aan waxba ka sheegin Al-Shabaab, aniga waxay ila tahay in aysan haboonayn, cabsi ha u gayso ama dareen la’aan ha u gaysee arintaas muraajico ayey u baahan tahay,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Xamza.

Sidoo kale waxa uu ugu baaqay haddii ay juraan culimadu qaar ka cabsanayaa in ay qaataan doorkaas, oo masaajidada kala hadlaan shacabka ay ku wareejiyaan kuwa dhiiran ee dagaalka Al-Shabaab si furan ugula jira ee furimahana taagan.

Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka hadlay muxaadaro Diini ah ayaa ka jawaabay hadalka ra’iisul wasaaraha, isagoo sheegay in ay dhaqan iska noqotay waayahan dambe in siyaasiyiinta ay culimada iska xag-xagtaan, sida uu hadalka u dhigay.

“Waxaan arkayey ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo culimada maagaya oo wax qalada ku maagaya, marka siyaasigu iska yimaado inuu culimada iska maago oo iska xag xagto dhaqan bay u tahay,” ayuu yiri Sheekh Umal.

Sidoo kale waxa uu sheegay in culimada aysan ka gaban ka hadalka fikirka guracan ee Al-Shabaab iyo dagaalka socda, ayna tahay in madaxda laftigooda ay u soo baxaan banaanka.

“Madaxda iyaga laftooda saraha ku jira ee ciidamadu waardiyeynayaan ee ku socda gaari aanay xabaddu karin marna garoonka ka baxaya marka ciidan ku wareegsan yihiin iyagay tahay inay hadalkaas is dhahaan.”

Waxa uu intaas kusii daray “Intaa saaxiga nala timaadan oo dadweynaha dhex timaadaan oo waardiyaha iska daysaan halkaa aan Al Shabaab dagaalkooda ka wada-galno oo aan isla dhimano ama isla noolaano.”

“Laakiin adigoo halkaa ku jira inaa tiraahdo khatar isku dhig hadaa isku dhigi waydo masaajidka wareeji ood na maagto saxna maaha garna maaha waana mid ay siyaasiyiintu waayadan caadaysteen.”

Sheekh Umal ayaa sidoo kale u qiil sameeyay cabsida ay muujinayaan culimada qaar, wuxuuna yiri “Wadaadkii lafihiisa u baqa masaajidka uu joogo oo wixii kale oo uu sheegi karo sheega, meeshan khatarta ahna is yiri haddaad gasho ama waad carari ama waa lagu diliye intan gacanta ku hay in la yiraahdo intaanna faraha ka qaad oo carar sax maha, in la yiraado isu dhigna sax maha.”