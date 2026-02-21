Shir xasaasi ah oo Golaha Mustaqbalka uga socda Xalane

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ayaa haatan shir xasaasi ah ku leh xeyndaabka garoonka ee Xalane, kaas oo ay ka qayb-galayaan madaxa Jubbaland, Puntland iyo xubnaha mucaaradka.
Io wareedyo lagu kalsoon yahay aya innoo xaqoojiyay in kulanka socdo oo ah mid xasaasi ah diirrada lagu saarayo caqabadaha hortaagan shirka ay la leeyihiin Villa Soomaaliya, kaas markii labaad maanta baaqday.
Wararka ayaa sheegaya in xubnahan ay qorsheynayaan in aragti mideysan ay ka qaataan ajendaha shirka, si ay ula gorgortamaan kooxda Villa Soomaaliya oo ay isku hayaan doorashooyinka dalka iyo wax ka beddelka Dastuurka.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in Golaha uu go’aan kama dambeys ah ka gaaro qodobada miiska saaran, iyaga oo mideynayo aragtiyadooda kala duwan, waxaana kadib ay toos u wajihi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in kulan maanta mucaaradka ay laba uun mid noqon doonoyo inay mowqif isku mid ah qaataan ama inay muwaafaqo waayaan oo dhexdoodu toos u kala jabaan, taas oo fursad siin karta Villada.
Horay ayay u dhacday, waxaana xubnaha mucaaradka ee Madasha Samatabixinta oo mar wada-hadal kula jiray dowladda ay u kala jabeen laba garab, kuwaas oo qaarkood ay la heshiiyeen madaxweynaha, halka kuwa kale ay weli ku taagan yihiin mowqifkooda, ayna la safan yihiin Axmed Madoobe iyo Saciid Deni.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo natiijada kasoo baxda shirka labada dhinac ay go’aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xallinta khilaafaadka ragaadiyay geeddi-socodka dowlad-dhiska.
Waxaa kale oo jirta xaalad adag oo ka dhalatay abaaraha baahsan ee ka jira qaybo kamid ah dalka, taas oo si xoogan u saameysay dadka iyo duunyadaba