Taliyaha Danab ee Jubaland oo ka hor yimid qorshaha DF – Maxaa ka dhalan kara hadalkiisa?

By Zahra Axmed Gacal

Kismaayo (Caasimada Online) – Taliyaha Ciidanka Danab ee deegaanada Jubbaland Carab Dheeg Axmed oo saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta la hadlay ayaa aad u dhaliilay dowladda federaalka, taliska ciidanka xoogga dalka iyo qorshaha ciidamada loogu daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose.

Gocashada ugu weyn ee Taliye Carab Dheeg uu sheegay inay ka hadashiisay waa dalacsiinta ay dowladda federaalku siisay ciidamadii Jubbaland ee ka soo goostay Axmed Madoobe, isagoo cabasho ka muujiyey sababta loo dalacsii diiday Danab oo sanado badan dagaal uga jirtay Jubbooyinka.

Taliye Carab ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay sababta loo dalacsiiyey ciidankii Jubbaland oo kaliya, iyadoo aan hoos loo eegin kuwa Danab oo muddo dheer dagaal ku soo jiray.

Sidoo kale Taliyaha ayaa dowladda ku dhaliilay ciidanka ay geysay Raaskambooni, isagoo halis weyn ka muujiyey in Jubbaland uu ka bilowdo isku dhac ciidamada dhexdooda ah oo laga baaqsan karo.

Sarkaalkaan ayaa halis weyn ka muujiyey in laga mashquulo dagaalka Khawaarijta, isagoo si cad u sheegay in wiilashada ka wada tirsan ciidamada qaranka aysan cadow isku aheyn, balse siyaasadaha is diidan ay horseedayaan halis aan laga soo kabsan, hadii ciidamadu soo farogeliyaan.

“Anigu ma qabo in ciidan la isku adeegsado, siyaasaddu waa wax dhibadan goor kasta ayey qaldameysaa, laakiin ciidan laguma sixi karo, halis waaye qorigu ee wadahadal ku dhameysta waxa la isku hayo, yaan la isku adeegsan wiilasha u caaboon dagaalka Khawaarijta oo ah halka cadow oo aan leenahay,” ayuu yiri Taliyaha Danab ee deegaanada Jubbaland Carab Dheeg.

Eedeyntaan ayaa toos ugu dhaceysa madaxda ugu sareysa dalka oo u bareeray in xoog loo adeegsado Axmed Madoobe, waxaana suurtagal ah in taliyahaan shaqo ka joojin lagu sameeyo, maadaama uu galay arrimo xasaasi ah.

Taliyaha markii uu hadalkaan sheegayey waxaa garbihiisa taagnaa ciidan aad u badan, sida caadiga ah Danab looma ogola inay dhexgasho siyaasadaha gudaha ee dalka, waxaana loo tababaray kaliya inay argagixisada la dagaalamaan.

Waligood hal mar ayaa loo adeegsaday dagaal sokeeye, xiligaas oo Ahlu-Sunna ay kula dagaalameen Guriceel, balse Mareykanka oo gacanta ku haya ciidanka Danab ayaa xiligaas ganaaxay ururkii Galmudug joogay ee dagaalkaas galay, waxaana dhowr bilood laga jartay mushaarkii, sahaydii iyo saanadii ay heli jireen.