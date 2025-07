Trump oo ‘khiyaano qaran’ ku eedeeyey Obama, sheegay in uu tallaabo ka qaadayo

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa Talaadadii ku eedeeyay Madaxweynihii hore ee Barack Obama “khiyaano qaran”, isagoo aan wax caddayn ah soo bandhigin, kuna tilmaamay inuu hoggaaminayay dadaal si been abuur ah isaga loogu xiriiriyey Ruushka si loo wiiqo ololihiisii madaxtinimo ee 2016-kii.

Afhayeen u hadlay Obama ayaa eedeymaha Trump ku tilmaamay kuwo aan sal iyo raad lahayn, isagoo yiri “eedeymahan la-yaabka leh waa kuwo nacasnimo ah, waana isku day liita oo lagu doonayo in dareenka lagu jeediyo.”

In kasta oo Trump uu marar badan magaca Obama si toos ah u weeraray, haddana madaxweynaha Jamhuuriga ah, tan iyo markii uu xafiiska ku soo noqday bishii Janaayo, waligiis sidan oo kale uguma fogaan inuu si toos ah farta ugu fiiqo madaxweynihii ka horreeyay ee Dimoqraadiga ahaa, isagoo u jeedinaya eedeymo dambiyeed.

Isagoo ka hadlayay Xafiiska Oval-ka, Trump wuxuu ka faa’iideystay hadal ay sheegtay madaxa sirdoonkiisa, Tulsi Gabbard, Jimcihii, kaasoo ay ugu hanjabtay inay saraakiishii maamulkii Obama u gudbin doonto Wasaaradda Caddaaladda si loogu maxkamadeeyo qiimeyn sirdoon oo ku saabsanayd faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016-kii.

Waxay sirta ka qaadday dokumiintiyo waxayna sheegtay in macluumaadka ay soo bandhigtay ay muujinayaan “shirqool khiyaano qaran ah” oo ay 2016-kii maleegeen saraakiil sare oo ka tirsan maamulkii Obama si loo wiiqo Trump, eedeymahaas oo Dimoqraadiyiintu ku tilmaameen kuwo been abuur ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay.

“Waa iska caddahay, isagaa dambiile ah. Tani waxay ahayd khiyaano qaran,” ayuu yiri Trump Talaadadii, in kasta oo uusan wax caddayn ah u soo bandhigin eedeymihiisa. “Waxay isku dayeen inay xadaan doorashada, waxay isku dayeen inay mugdi geliyaan doorashada. Waxay sameeyeen waxyaabo aan cidina waligeed malayn, xitaa waddamada kale.”

Qiimeyn ay sameeyeen hay’adaha sirdoonka Maraykanka oo la daabacay Janaayo 2017 ayaa lagu soo gaba-gabeeyay in Ruushku, isagoo adeegsanaya warar been abuur ah oo baraha bulshada ah, jabsasho, iyo akoonno been abuur ah oo otomaatik u shaqeeya (bot farms), uu doonayay inuu waxyeelleeyo ololaha musharaxii Dimoqraadiga ee Hillary Clinton uuna xoojiyo kan Trump. Qiimeynta ayaa lagu ogaaday in saameynta dhabta ah ay u badneyd mid xaddidan mana aysan muujin wax caddayn ah oo sheegaya in dadaallada Moscow ay dhab ahaan beddeleen natiijada cod-bixinta.

Warbixin ay sanadkii 2020-kii si wadajir ah u soo saareen guddiga sirdoonka Senate-ka oo ay labada xisbi isku raaceen ayaa lagu ogaaday in Ruushku uu adeegsaday hawlwadeenkii siyaasadeed ee Jamhuuriga, Paul Manafort, website-ka WikiLeaks iyo kuwo kale si uu isugu dayo inuu saameyn ku yeesho doorashadii 2016 si uu u caawiyo ololaha Trump.

“Wax ka mid ah dokumiintigii toddobaadkii hore (ay soo saartay Gabbard) ma wiiqayo gabagabadii la wada aqbalay ee ahayd in Ruushku uu ka shaqeeyay inuu saameyn ku yeesho doorashadii madaxtinimo ee 2016 laakiin uusan si guul leh wax uga beddelin natiijadii codbixinta,” ayuu yiri afhayeenka Obama, Patrick Rodenbush, oo qoraal soo saaray.

Trump oo cadaadis la kulmaya

Trump, oo taariikh u leh faafinta aragtiyaha shirqoolka ee beenta ah, ayaa marar badan qiimeynta sirdoonka ku tilmaamay “buunbuunin been ah.” Maalmihii la soo dhaafay, Trump wuxuu bartiisa Truth Social ku baahiyay muuqaal been abuur ah oo muujinaya Obama oo katiinadaysan oo lagu xirayo Xafiiska Oval-ka.

Trump wuxuu doonayay inuu dareenka u weeciyo arrimo kale ka dib markii uu cadaadis kala kulmay taageerayaashiisa muxaafidka ah si uu u soo saaro macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Jeffrey Epstein, kaasoo is-dilay 2019-kii isagoo sugayay maxkamadeyn ku saabsan eedeymo ka ganacsiga dadka ee dhanka galmada ah.

Dadka taageera aragtiyaha shirqoolka ee ku saabsan Epstein ayaa ku boorriyay Trump, oo xiriir la lahaa maalqabeenkaas fadeexadoobay intii u dhaxeysay 1990-meeyadii iyo horraantii 2000-meeyadii, inuu soo saaro faylasha baaritaanka ee la xiriira kiiskaas.

Trump, oo isagoo ku sugan Xafiiska Oval-ka wax laga weydiiyay Epstein, ayaa si degdeg ah weerarka ugu weeciyay Obama iyo Clinton. “Ugaarsiga inaad ka hadashaan waa inay si toos ah u qabteen Madaxweyne Obama,” ayuu yiri Trump.

Trump wuxuu soo jeediyay in tallaabo laga qaadi doono Obama iyo saraakiishiisii hore, isagoo baaritaankii Ruushka ku tilmaamay fal khiyaano qaran ah, madaxweynihii horena ku eedeeyay inuu “isku dayayay inuu hoggaamiyo afgambi.”

“Waa waqtigii la bilaabi lahaa, wixii ay igu sameeyeen ka dib, haddii ay sax tahay iyo haddii ay khalad tahayba, waa waqtigii dadka la dabo-geli lahaa. Obama si toos ah ayaa loo qabtay,” ayuu yiri.

Xildhibaanka Dimoqraadiga Jim Himes ayaa bartiisa X (Twitter) kaga jawaabay: “Tani waa been. Haddii uu wareersan yahayna, Madaxweynuhu waa inuu weydiiyaa Rubio, oo ka caawiyay hoggaaminta baaritaankii labada xisbi ee Senate-ka kaasoo si aqlabiyad ah loogu soo gabagabeeyay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya siyaasadeyn lagu sameeyay hab-dhaqanka hay’adaha sirdoonka ee ku saabsanaa doorashadii 2016.”

Weerarrada madaxweynayaashii ka horreeyay

Obama wuxuu muddo dheer bartilmaameed u ah Trump. Sanadkii 2011 wuxuu ku eedeeyay Madaxweyne Obama oo xilligaas xilka hayay inuusan ku dhalan dalka Maraykanka, taasoo keentay in Obama uu soo saaro nuqul ka mid ah shahaadadiisa dhalashada.

Bilihii la soo dhaafay, Trump marar dhif ah ayuu iska celiyay weerarrada afka ah ee uu ku qaaday labadii madaxweyne ee Dimoqraadiga ahaa ee ka horreeyay, taasoo ah qaab aan hore loo arag waayadan casriga ah.

Wuxuu bilaabay baaritaan ka dib markii uu Madaxweynihii hore Joe Biden iyo shaqaalihiisa, isagoon wax caddayn ah hayn, ku eedeeyay “shirqool” ay ku doonayeen inay adeegsadaan aaladda autopen, oo ah qalab si otomaatik ah u sawira saxiixa qofka, si ay ugu saxiixaan dokumiintiyo xasaasi ah iyagoo ku matalaya madaxweynaha. Biden wuu diiday sheegashadaas isagoo ku tilmaamay mid been ah oo “wax lagu qoslo ah.”

Eedeynta Gabbard ee ah in Obama uu maleegay shirqool lagu wiiqayo doorashadii Trump ee 2016-kii isagoo abuuraya sirdoon ku saabsan faragelinta Ruushka, waxaa ka hor imanaya dib-u-eegis ay CIA-du samaysay oo uu amray agaasime John Ratcliffe oo la daabacay Luulyo 2, warbixin ay labada xisbi soo saareen sanadkii 2018, iyo dokumiintiyo sirta laga qaaday oo ay Gabbard qudheedu soo saartay toddobaadkii hore.

Dokumiintiyadu waxay muujinayaan in Gabbard ay isku khadday laba natiijo oo sirdoon oo kala duwan markii ay ku andacoonaysay in Obama iyo la-taliyeyaashiisa amniga qaranku ay beddeleen qiimeyn ahayd in Ruushku uusan malaha isku dayeyn inuu saameyn ku yeesho doorashada isagoo adeegsanaya hababka internetka.

Mid ka mid ah natiijooyinka waxay ahayd in Ruushku uusan isku dayin inuu jabsado kaabayaasha doorashada Maraykanka si uu u beddelo tirinta codadka, tan labaadna waxay ahayd in Moscow ay u badneyd inay adeegsanaysay hababka internetka si ay saameyn ugu yeelato jawiga siyaasadeed ee Maraykanka iyadoo adeegsanaysa hawlgallo macluumaad iyo borobogaando ah, oo ay ku jirto xatooyo iyo faafin xog laga helay server-rada Xisbiga Dimoqraadiga.

Qiimeyntii sirdoonka Maraykanka ee Janaayo 2017 ee uu amray Obama waxay ku dhisneyd natiijadaas labaad: in Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu oggolaaday hawlgallo saameyn ku yeelasho ah si loogu leexiyo codadkii doorashadii 2016 dhanka Trump.

Dib-u-eegista uu amray Ratcliffe waxay heshay cillado ku jiray soo saarista qiimeyntaas. Laakiin kama aysan hor iman gabagabadeedii, waxayna taageertay “tayada iyo kalsoonida” warbixin sirteedu aad u sarreyso oo ay soo saartay CIA-du oo ay ku tiirsanaayeen qorayaasha qiimeyntu.