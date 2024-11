UK oo wacad ku martay qabashada Netanyahu kadib waarankii loo jaray

By Guuleed Muuse

London (Caasimada Online) – Dowladda Ingiriiska ayaa ku dhowaaqday in ay xiri doonto ra’iisul wasaaraha Israel haddii uu yimaado dalka Ingiriiska.

Benjamin Netanyahu ayaa muteysan doona xarig haddii uu tego dalkaasi, kadib markii waaran soo qabasho ay u jartay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada (ICC), sida uu shaaciyay xafiiska number 10 ee laga xukumo Ingiriiska.

Afhayeen u hadlay xafiiska oo ka gaabsaday in wax hadal ah ka dhiibto kiiska, ayaa waxa uu caddeeyay in dowladdiisa ay ka go’an tahay in ay fuliso “waajibka ka saaran sharciga”.

Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada (ICC) ayaa Khamiistii soo saartay amar lagu soo xirayo ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant, iyo sidoo kale taliyaha milatariga Xamas Mohammed Deif.

Waddamada xubnaha ka ah maxkamadda, oo ay ku jirto UK, ayaa saxiixay heshiis ku waajibinaya inay ku dhaqaaqaan amarka qabashada.

Dacwad-oogaha sare ee ICC Karim Khan ayaa bishii May ka codsaday maxkamadda inay soo saarto waaran qabasho oo ka dhan ah Netanyahu iyo Gallant oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bani’aadannimada oo ka dhacay Gaza.

Netanyahu ayaa Gallant ka ceyriyay xilkii wasiirka gaashaandhigga 5-tii November.

Khan ayaa sidoo kale dalbaday waaran xiritaan oo ka dhan ah madaxda sare ee Xamas oo uu ku jiro Mohammed Deif oo looga shakisan yahay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha.

Dacwad oogaha ayaa laalay codsigii Haniyeh 2-dii Agoosto “sababtoo ah duruufaha isbedelay ee ka dhashay dhimashada Mr Haniyeh” ee Tehran July 31, ICC ayaa goor sii horeysay sidaas ku sheegtay bayaan.

Sida ay sheegtay Israel, Deif waxaa lagu dilay weerar 13-kii July ka dhacay koonfurta Gaza, inkastoo Xamas ay beenisay inuu dhintay.

Tan iyo markii Xamas ay fulisay weerarkeedii October 7, 2023, oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa taariikhda Israel waxay Israel dagaal ka wadday Gaza, oo ay maamusho Xamas, kaas oo lagu dilay ugu yaraan 44,056, halka 104,268 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.