Wafdiga sare ee Jabuuti usoo dirtay Muqdisho oo u gudbay Beledweyne + Qorshaha socda

Beledweyne (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Jabuuti, Cabdulqaadir Xuseen Cumar oo horkacaya wafdi culus oo ka yimid dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wafdigan oo halkaasi ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha gudaha maamulka HirShabelle, guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Duqa Beledweyne, saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin kale, waxaana loo galbiyay mid kamid ah xeryaha ciidanka Jabuuti.
Wasiirka Jabuuti ayaa maamulka HirShabelle uga sii gudbi doonta maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi.
Wasiirka ayaa inta uu ku sugan yahay gobolka Hiiraan waxa uu halkaasi kula kulmi doona saraakiisha kala duwan ee ciidamada. Kulamadan ayaa qeyb ka ah dardar-gelinta howl-gallada nabad ilaalinta, iyadoo gobolka Hiiraan ay ku taallo xarun weyn oo saldhig u ah ciidanka Midowga Afrika.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa xalay la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Booqashada wasiirka ee Soomaaliya ayaa noqoneysa tii ugu horreysay ee uu ku yimaado dalka.
Wasiirka ayaa Madaxwaynaha Jamhuuriyadda gaarsiiyay salaan iyo dhambaal uu ka siday dhiggiisa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Iyadoo labada dhinac diirada saareen howl-gallada ka dhanka ah Daacish iyo Al-Shabaab.
Soomaaliya iyo Jabuuti oo leh xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer ayaa waxay haatan dhinacyadu sii xoojinayaan xiriirka istaraatiijiga ah ee labada dal, kaas oo ku dhisan walaaltinimo iyo iskaashi qotodheer, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo arrimaha gobolka.