Wararkii ugu dambeeyay ee dabka xooggan ee Los Angeles

By Guuleed Muuse

Los Angeles (Caasimada Online) – Shaqaalaha dab-damiska gobolka California iyo kuwa dowladda federaalka Mareykanka ayaa wali la halgalamaya daminta dabki ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Los Angeles ee gobolka Califronia.

Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha, in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in dabkani ay ku dhinteen, iyadoo laga digay in tirada ay intaasi ka badan karto.

Lix dab oo isku mar ah ayaa baabi’iyay xaafado ka tirsan degmada Los Angeles tan iyo Talaadadii, wuxuuna dabku burburiyay ama waxyeeleeyay 10,000 oo guri. Waxyeellada ayaa la filayaa in ay korodho marka ay xaaladdu degto oo ay dab-demiyeyaashu sameeyaan qiimeyn guri ka guri ah.

Habeenimadii Jimcaha, wargeyska Los Angeles Times ayaa sheegay in Dabka Palisades ee ka kacay cirifka galbeed ee magaalada uu u weecday jiho cusub, taasi oo keentay in uu soo baxo amar ka bixitaan ah oo quseeya inta badan xaafadda Brentwood iyo San Fernando Valley.

“Dabka Palisades ayaa olol horleh ka helay qaybta bari waxaana uu u wareegayaa waqooyi-bari,” ayuu Kabtanka Waaxda Dabka ee Los Angeles Erik Scott u sheegay warbaahinta maxalliga ah ee KTLA, sida lagu sheegay warbixin lagu qoray website-ka LA Times.

Ka hor ololka cusub, dab-demiyeyaasha ayaa soo sheegay horumar laga gaaray bakhtiinta Dabka Palisades iyo Dabka Eaton ee buuro-hoosaadyada bari ee magaalada.

Kadib markii uu maalmo socday, inkastoo ay dadaal u galeen boqolaal dab-damis ah oo dabka hawada iyo dhulkaba ka deminayay, dabka Palisades ayaa la xakameeyey 8%, halka dabka Eaton isna la xakameeyay 3%.

Si kastaba ha ahaatee, labada dab ee waaweyn ayaa marka la isku daro waxa ay gubeen 35,000 acres (14,100 hektar), ama 54 mayl oo laba jibaaran.

Iyada oo kumannaan qof ay hoy la’aan noqdeen, qiiquna uu sii kordhayo, saraakiisha Mareykanku waxa ay ku dhawaaqeen xaalad caafimaad oo degdeg ah.

Ilaa 153,000 oo qof ayuu quseeyaa amarka daad-gureynta, iyadoo 166,800 kalena ay helayaan digniino daad-gureynta, waxaana bandow lagu soo rogay dhammaan aagagga daadgureynta, ayuu yiri Sheriff-ka Koyntiga Los Angeles, Robert Luna.

Todobo gobol oo deris la ah California, dowladda federaalka iyo Kanada ayaa gargaar ula cararay California, iyagoo xoojinaya kooxaha hawada ka tuuraya biyaha dabka lagu bakhtiinayo iyo kooxaha dab demiska ee buuraha ololaya, iyo kuwa dhulka oo ku howlan deminta dabka.