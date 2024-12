Xasan oo maanta sameeyay arrin yaab leh oo ku saabsan laba xero ciidan

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa wareegto uu soo saaray u kala bedelay magacyada labada xero ciidan, kuwaas oo kala ah; Damaanyo iyo Gordon.

Xerada General Gordon ayaa loogu magac daray Col. Maxamed Mubaarak Al Mansor oo ahaa sarkaal Imaaraadka Carabta u dhashay oo hoggaaminayay howl-galka tababarka Imaaraadka.

“Madaxweynaha JFS markuu tixgeliyay in ay ku habboon tahay in loogu magac daro Shahiid Col. Mohammed Mubarak Al Mansori wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan, kaasi oo dhigaya in laga bilaabo maanta xeradii hore Ex. Gen. Gordon loogu magac daray Col. Al Mansori,” ayaa lagu yiri wareegtada madaxweynaha.

Sarkaalkan ayaa waxaa lagu dilay xeradaas 10-kii Febraayo 2024, xilligaas oo Imaaraadka uu kasoo gaaray khasaarihii ugu xoogganaa ee gudaha Soomaaliya.

Sidoo kale madaxweynaha ayaa wuxuu xerada Damaanyo ugu magac daray Sareeye Guuto Maxamed Ibraahim Faarax (Gordon).

Wareegtada xeerka madaxweyne oo soo baxday isku waqti ayaa goor sii horeysay baraha bulshada waxaa qabsaday mid kamid ah warqada magac ka bedelida xeradii hore General Gordon loogu magac daray.

Madaxweynaha ayaa si weyn loogu dhalleeceeyay in xeradii hore ee General Gordon uu magaca ka beddelo, uuna ugu magac daro sarkaal dal shisheeye, inkasta oo xero kale uu markii dambe ugu magac daray General-ka.