Xiisadda Sacuudiga iyo Imaaraadka oo u gudubtay aragtida bisha Ramadaan

Abu Dhabi (Caasimada Online) – Cirbixiyeennada ugu sarreeya dalka Imaaraadka Carabta ayaa shaaciyay inaan la arki doonin bisha Ramadaan maalinta Talaadada ah ee 17-ka Febraayo, taasoo ah maalinta la filayo in Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqdo dhalashada bisha barakaysan.
Arrintan ayaa dhalisay hadal-hayn xooggan oo ku aaddan in Imaaraadku uu markan jebin karo dhaqankii soo jireenka ahaa ee uu ku raaci jiray Sacuudiga, iyadoo ay taasi kusoo aadeyso xilli uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee dariska ah.
Sannado badan, Boqortooyada Sacuudiga—oo ah hooyada baraha ugu barakaysan Islaamka—waxay shaacinaysay dhalashada bisha maalmo ay saynisyahannada iyo cirbixiyeennadu ku tilmaameen in “aanay macquul ahayn” in la arko. Mas’uuliyiinta Sacuudiga ayaan weligood ka jawaabin dhaleeceyntan cilmiga ah.
Sacuudiga ayaa adeegsada jadwal loo yaqaan Umm al-Qura, kaasoo ku saleysan xisaab falag ah oo sanado horey loo sii dajiyay. Sida ku cad jadwalkan, maalinta koowaad ee Ramadaan ayaa sanadkan ku began Arbacada, 18-ka Febraayo.
Mowqifka cirbixiyeennada Imaaraadka
Si kastaba ha ahaatee, Akadeemiyadda cilmiga xiddigiska iyo hawada sare ee Sharjah (SAASST) ayaa toddobaadkii hore shaacisay in aysan cilmi ahaan suurtagal ahayn in bisha la arko Talaadada, 17-ka Febraayo, xitaa haddii la adeegsado teknoolajiyadda ugu casrisan. Waxay saadaaliyeen in Ramadaan ay bilaaban doonto Khamiista, 19-ka Febraayo.
Dhinaca kale, Maxamed Odeh oo ah Agaasimaha Xarunta Caalamiga ah ee Cilmiga Xiddigiska ee fadhigeedu yahay Abu Dhabi, ayaa isna sheegay inaan bisha laga arki doonin Imaaraadka iyo Sacuudiga toona maalintaas.
“Wararka sheegaya in bisha la arkay, haddii ay yimaadaan, waxay xaqiijinayaan qaladka ay dadka qaar galaan iyagoo u maleeya inay arkeen bil aan cirka ku jirin,” ayuu yiri Odeh.
Khubaro badan ayaa rumeysan in Sacuudiga uu ku dhawaaqi doono in Ramadaan ay tahay Arbacada, iyadoo aan loo eegayn xaqiiqada sayniska, maadaama ay sidaas oo kale sameeyeen sanadihii hore.
Imad Axmed, oo aasaasaha ururka New Crescent Society ee dalka Ingiriiska, ayaa yiri: “Maalinta Talaadada ee 17-ka Febraayo 2026, cilmi ahaan ma suurtoobi karto in isha lagu arko bisha, ha noqoto indho qaawan ama teleskoob, meel kasta oo kamid ah Bariga Dhexe, Aasiya, Afrika ama Yurub.”
Wuxuu intaas ku daray in inkastoo ay tahay wax aan macquul ahayn, haddana ay filayaan in Sacuudiga uu sheegto in bisha la arkay.
Saameynta siyaasadeed
Dadka fallanqeeya arrimaha gobolka ayaa is-weydiinaya waxa uu Imaaraadku sameyn doono sanadkan. Inkastoo xiriirka siyaasadeed ee kala dhexeeya Sacuudiga uu yahay mid cakiran, haddana khubarada qaar ayaa aaminsan in Imaaraadku uu qaadan doono go’aanka Sacuudiga.
Axmed ayaa u sheegay Middle East Eye: “Waan aragnay cirbixiyeennada Imaaraadka oo xaqiijinaya inaan bisha la arki karin, sidoo kale guddiga aragtida bisha ee Cumaan ayaa sidaas oo kale sheegay. Balse weli ma arag Imaaraadka oo ka haraya Sacuudiga xilliyada Ramadaanka iyo Ciidda.”
Haddii Sacuudiga uu ku dhawaaqo dhalashada bisha, Imaaraadkuna uu raaco iyadoo ay khubaradiisu diidan yihiin, waxay taasi abuuri kartaa jahwareer weyn oo gudaha ah.
Sacuudiga ma ahan dalka kaliya ee adeegsada xisaabta falagga; Turkiga ayaa isna sidaas sameeya balse ma sheegto inuu bisha arkay.
Sanadkii 2024, dalalka Cumaan iyo Urdun ayaa diiday inay aqbalaan aragtida Sacuudiga ee dhalashada bisha, iyagoo soomay maalin kadib (12-kii Maarso halkii ay ka ahaan lahaayeen 11-kii Maarso).
Waxaa jirta rajo yar oo ah in guddiga aragtida bisha ee Sacuudiga ay markan qirtaan inaan bisha la arkin Talaadada, oo ay Ramadaanka ka dhigaan Khamiista. Tallaabadaas haddii ay dhacdo, waxay noqon doontaa mid taariikhi ah oo ay kaga leexdaan jadwalkooda Umm al-Qura ee horey u qorsheysnaa.