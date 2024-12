Xog: Axmed Madoobe oo DF ka codsatay in loo ogolaado safar caafimaad

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa maanta soo gaaray Muqdisho, waxaana ujeedka socdaalkooda lagu sheegay xal u raadinta khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo taagan muddo bilooyin ah.

Caasimada Online ayaa ilo xog ogaal ah ka heshay xogta rasmiga ah ee socdaalka wafdigaas oo ergo ka ahaa Axmed Madoobe oo xaalad caafimaad ku wajahaya magaalada Kismaayo.

Xubnaha yimid Muqdisho oo la kulmay Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa ka codsaday dowladda federaalka in Axmed Madoobe loo ogolaado safar caafimaad oo dalka dibadiisa ah.

Dowladda Soomaaliya ayaa si cad u diiday dalabkaas, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyada noo waramay, dowladda ayaa horay cunaqabateyn ugu soo rogtay Jubbaland.

Diyaaradii Kismaayo ka qaada Axmed Madoobe waxay ku qasban tahay inay ka soo degto Muqdisho, waana sababta kaliftay in Axmed Madoobe uu ergo u soo dirsado dowladda federaalka, si loogu ogolaado diyaarad u qaada safar caafimaad oo dibadda ah.

Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gabi ahaanba joojisay diyaaradihii qaadi jiray rakaabka caadiga ah ee tegi jiray Kismaayo, Doolow iyo magaalooyinka kale ee nidaamka Axmed Madoobe uu ka jiro.

Go’aankaas ayaa la sheegay inuu ka dhashay afduub shalay Kismaayo loogu geystay diyaarad ay leedahay shirkadda Halla Airlines, taas oo lagu qasbay in ciidan iyo masuuliyiin ay Jubbaland u geyso degmada Doolow.

Markii laga soo tago xayiraadda dadweyne oo maanta u bilaabatay reer Jubbaland, waxaa jirta dhibaato xoog leh oo cunaqabateyntaan ay ku heyso madaxda Jubbaland oo Axmed Madoobe ugu horeeyo, maadaama dhulkaas aysan jirin degmo looga gudbi karo degmo kale oo Shabaab ay joogaan, taas oo muhiim ka dhigeysa safarrada diyaaradaha.

Xogtaan sheegeysa in Axmed Madoobe soo dirsaday ergo dowladda federaalka ka dhaadhicisa in loo ogolaado safar caafimaad oo dibadda ah, waxaa ka horeysay xog soo baxday intii uusan dhicin dagaalkii Raaskambooni oo sheegeysay in Axmed Madoobe wajahayo xaalad caafimaad oo isisoo tareysa.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay in mar kasta uu dibadda u aadi jiray safar caafimaad, balse wixii ka dambeeyey markii uu ka baxay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka, isla markaana uu qarxay khilaafkii isaga iyo dowladda federaalka waxaa ku adkaatay inuu ka baxo Kismaayo.