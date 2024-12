Xog: Somalia iyo Itoobiya oo dagaalka qarka u saaran iyo ciidankii DF oo ku go’doonsan Doolow

By Zahra Axmed Gacal

Doolow (Caasimada Online) – Saleebaan Aadan Shiiqaalow waa Taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya ee NISA ugu magacaaban degmada Doolow ee gobolka Gedo, waa sarkaalkii maalmo ka hor hoggaaminayey dagaalkii ka dhacay degmadaas ee u dhaceeyey ciidamada qaranka oo dhinac ah iyo ciidamada Jubaland oo garabsanaya kuwa Itoobiya.

Xogta ninkaan ayaa isisoo tareysa, Shiiqaalow ayaa la xaqiijiyey in weli uu ku sugan yahay degmada Doolow, isaga iyo ciidamo tiro yar oo uu hoggaaminayo ayaa weli ku sugan ciidamada qaranka ee degmada Doolow, inkastoo lagu go’doomiyey halkaas.

Ciidamada Itoobiya iyo maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in muddo dheer ay gorgorinayeen sarkaalkaan, waxaana loo soo bandhigay lacag badan inuu qaato, kuna dhawaaqo in dowladda federaalka ay ku soo duushay Jubbaland, isla markaana u soo wareego dhanka Jubbaland.

Shiiqaalow ayaa diiday dalabkaas uga yimid Jubbaland iyo Itoobiya, mar kale ayaa loogu hanjabay dil iyo weerar, iyadoo laga dalbaday in Doolow uu isaga tago, balse wuxuu u cadeeyey inuu iska difaaci doono oo degmada ay geysay dowladda Soomaaliya uusan ka carari doonin.

Mar kale ayaa la sheegay in loo soo diray odayaasha dhaqanka degmada Doolow oo ka codsaday Taliye Shiiqaalow iyo askartiisa inay isaga tagaan magaalada, maadaama hadii dagaal dhaco laga awood badan yahay oo naftooda ay khatar ku jirto, balse sarkaalkaan qaran iyo ciidankiisa waxay ku adkeysteen in shaqada ay u dirtay dowladda Soomaaliya iyo difaaca degmada Doolow aysan meel cidlo ah uga tegi doonin.

Intaas kadib, labo maalmood ka hor waxay Itoobiyaanka iyo Jubbaland oo is garabsanaya weerareen seddax saldhig oo Doolow ay ku leeyihiin ciidamada Dowladda Soomaaliya oo isugu jira Militeri, Boolis iyo Nabad Sugid, waxayna halkaas kala kulmeen wax aysan ka maleysaneen ciidanka Qaranka, maadaama ay tiro ka yar 50 askari ku joogeen Doolow.

Ugu yaraan 10 askari oo Itoobiyaan ah iyo qaar kamid ah ciidamo tiro yar oo Jubbaland ka joogay Doolow ayaa lagu dilay dagaalkaas, halka dowladda Soomaaliya laga dilay 3 askari oo kala ahaa labo NISA ah iyo hal Boolis ah.

Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubbaland ayaa ku jabay dagaalkaas, ciidamada qaranka Soomaaliya oo lagu qaaday weerar gardarro ah ayaa weli ku sugan saldhigyadooda Doolow, sidoo kale 7 askari oo laga dhaawacay ciidamada qaranka ayaa shalay galab diyaarad Militeri looga soo qaaday degmada Beledxaawo.

Ciidamada Itoobiya ayaa isku hareereeyey saldhigyada ay joogaan ciidamada Soomaaliya ee Doolow, waxayna ku go’doomiyeen halkaas, iyagoo ka dalbanaya inay is dhiibaan, balse ciidamada qaranka ee Taliye Shiiqaalow uu hoggaaminayo ayaa ku adkeystay in aysan is dhiibi doonin oo jihaad xaq ah ay ku jiraan.

Dowladda Soomaaliya ayaa weysay fursad ay ugu gurmato ciidankaas, balse waxaa laga war sugayaa wadahadallada Soomaaliya iyo Itoobiya uga socda Addis Ababa oo loo diray wafdi uu hoggaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad.

Dowladda Soomaaliya oo ciidankeedii lagu go’doomiyey Doolow ayaa ka fekereysa inay u bareerto dagaal toos ah oo ciidamada Itoobiya ay ku qaado, hadii xal looga waayo wadahallada Addis Ababa ka socda, si loo badbaadiyo ciidanka qaranka ee ku go’doonsan degmadaas, loona difaaco dalka.