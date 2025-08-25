Xog: Waa kuma safiirka cusub ee Soomaaliya ee Sacuudiga?

Riyadh (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay Danjire Cumar Sheekh Cali Idiris inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya u jooga Boqortooyada Sacuudi Carabiya, kadib isbeddel diblomaasiyadeed oo ka dhacay safaaradda Soomaaliya ee Riyadh.
Danjire Cumar Idiriis, oo horay u ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Eritrea, ayaa xilkan loo doortay kadib markii Aweys Xaaji Yuusuf, safiirkii hore ee Riyadh, loo magacaabay La-taliyaha Amniga Qaranka ee madaxweynaha.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore u gudbisay dhiggeeda Boqortooyada Sacuudiga waraaqaha codsiga rasmiga ah ee safiirka cusub, waxaana la filayaa in dowladda Sacuudigu si rasmi ah ugu aqbasho dhawaan.
Cumar Sheekh Cali Idiris waxa uu ka mid yahay diblomaasiyiinta ugu saameynta badan ee ku dhow Villa Somalia. Waxa uu hore uga soo shaqeeyay hay’ado waxbarasho iyo samafal, waxaana uu ka tirsan yahay kooxda siyaasadeed ee Damul Jadiid, oo madaxweynaha kaalin weyn ku leh. Taasi waxay ka dhigaysaa magacaabistiisa mid aan kaliya diblomaasiyad ahayn balse sidoo kale leh miisaan siyaasadeed oo gudaha ah.
Sidoo kale, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan ka codsatay Urur-wadaagga IGAD in Cumar Idiris loo magacaabo ergay gaar ah, balse codsigaas ayaa la diiday maadaama Soomaaliya muddo sanado ah aysan bixin waajibaadkeeda dhaqaale ee qaaraanka IGAD.
Ka hor safaaradda Eritrea, Cumar Idiris wuxuu sidoo kale soo noqday safiirka Soomaaliya ee Qatar, oo ah mid ka mid ah dalalka saameynta ugu xooggan ku leh Soomaaliya
Riyadh ayaa muhiimad gaar ah ugu fadhida siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, maadaama Boqortooyada Sacuudigu tahay mid ka mid ah waddamada ugu saameynta badan gobolka, isla markaana xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo qoto dheer ay kala dhaxeeyo Muqdisho. Sacuudigu waxa uu si joogto ah u taageeraa Soomaaliya, isagoo kaalin weyn ku leh gargaar bani’aadannimo, taageero dhaqaale iyo wada-shaqeyn amni.
Magacaabista Cumar Idiris ee xilkan ayaa loo arkaa isku day Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku xoojinayo xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga, xilli Muqdisho ay raadineyso maalgelin, taageero siyaasadeed iyo iskaashi amni oo joogto ah.