Xogta dagaala ciidamada DF iyo Al-Shabaab oo ku dhex-maray duleedka Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal maanta ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka ee dowladda iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaas yimid.
Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Albiri oo ku taalla inta u dhexeysa Siinka Dheer iyo Garasbaaley, halkaas oo ay isku fara saaree labada dhinac, kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo qaadeen weerar gaadmo ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa innoo sheegay in xubnaha Al-Shabaab ay beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa Nabad-sugidda oo ku sugnaa halkaasi, kadibna waxaa halkaas ka qarxay iska hor imaad muddo daqiiqado ah ka socday aagga Albiri.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in ay jiraan askar ku dhaawacantay dagaalka, kuwaas oo loo soo cararay isbitaallada Muqdisho, si loogula tacaalo xaaladdooda caafimaad.
Sidoo kale kooxda weerarka gaysatay ayaa lasoo wariyay inay carartay, isla markaana ay meesha uga tegtay gacan isgaarsiin ah oo ay ku wada xiriirayeen, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya.
Xaaladda goota oo lagu kala cararay ayaa hadda deggan, waxaana dhaqaaq ka wada ciidamada dowladda oo isku fidiyay meesha ay wax ka dhaceen.
Al-Shabaab ayaa marar kala duwan si dhuumaaleysi ah ku yimid waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, waxaan kamid ah meelaha horay loogu arkay deegaanada Lafoole iyo Xaawo Cabdi oo ay ka sameeyeen weeraro arbushaad ah.
Sidoo kale waxa ay mar dhexdaas ah xilli habeen ah tageen Ceelasha Biya, iyaga oo demiyay layrarkii ku xirnaa jidadka, iyagoo xilligaas aan la kulmin wax iska caabin ah.
Si kastaba, Dwladda Soomaaliya oo haatan qaaday tallaabooyin culus ayaa ciidamadii ugu badnaa gaysay daafaha caasimada, kuwaas oo ka hortegay dhaq-dhaqaaqyadii Al-Shabaab iyo inay qaraxyo soo geliyaan gudaha caasimada.