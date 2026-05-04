Xogta: Goob uu shir uga socday saraakiil Al-Shabaab ah oo la duqeeyay

Raage Ceelle (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn xooggan oo Axaddii diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowlad goboleedka HirShabelle, taas oo lagu beegsaday saraakiil sar sare oo ka tirsan kooxd Al-Shabaab.
Duqeynta oo ahayd bartilmaameed ayaa ka dhacday deegaanka Haanooley ee duleedka degmada Raage Ceelle, iyadoo khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in duqeynta si gaar ah loogu beegsaday goob ay ku shirayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay soo gaartay waxyeello xooggan, balse ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee gaaray.
Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay inay maqleen jugta gantaallada lala helay goobta, ayna dareemeen cabsi xooggan, sida ay hadalka u dhigeen.
Ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo dhanka Al-Shabaab oo ku aadan weerarkaasi cirka ah ee ka dhacay gobolka Dhexe, isla markaana ay fuliyeen saaxibada caalamiga ah.
Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana haatan dhaq-dhaqaaqyo culus laga dareemayaa aagga Raage Ceelle oo ah halka lagu beegsaday Al-Shabaab.
Weerarkan ayaa kusoo aadaya, xilli maalmihii u dambeeyay ciidamada dowladda ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo guullo laga soo hooyay.
Soomaaliya ayaa waxay weli ku jirtaa marxalad dagaal oo daba dheeraatay, iyada oo ay sidoo kale ka qayb-qaadanayaan dadka deegaanka, si Al-Shabaab looga xoreeyo deegaannada ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha dalka.