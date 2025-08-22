25.7 C
Mogadishu
Friday, August 22, 2025
CaalamkaWararka

Xogta nin Soomaali ah oo lagu qabtay Talyaaniga, loona haysto kiis xasaasi ah

By Guuleed Muuse
Rome, Italy - October 9, 2020: policeman on patrol with Italian police car, in checkpoint in the city.

Rome (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee Talyaaniga ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug leeyahay tahriibinta sharci-darrada ee dadka soo galaya dalkaas.

Masuuliyiinta dowladda Talyaaniga ayaa sheegay in ninkan uu qayb ka yahay shabakad ka shaqeysa keenista dadka ka imanaya Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood khatar weyn u gala gaarista Yurub.

Ilo-wareedyo dowladeed ayaa xaqiijiyay in ninkaan hadda lagu hayo baaritaan rasmi ah, iyadoo magaciisa aan la shaacin, maadaama uu baaritaanku socdo.

Waxa kale oo la sheegay in si dhow loo daba-galayo dhaq-dhaqaaqyadiisa iyo wareejinta lacagaha ee laga shakisan yahay inuu ku lug leeyahay.

Haddii caddeymo ku filan la helo, kiiska ayaa la filayaa in loo gudbiyo maxkamad, halkaas oo dambiga lagu helo uu keeni karo xabsi muddo dheer ah.

Qabashada ninkan ayaa mar kale muujinaysa sida ay Talyaanigu uga go’an tahay la-dagaallanka tahriibka iyo shabakadaha dadka ka ganacsada, iyadoo sidoo kale la tacaalaysa cadaadiska socdaalka ee sii kordhaya.

Sanadihii u dambeeyay, Talyaanigu wuxuu xoogga saaray xakameynta qulqulka muhaajiriinta, kuwaas oo intooda badan ka soo cararaya xaalado adag sida; dagaal, saboolnimo iyo dhibaatooyin siyaasadeed, gaar ahaan Soomaaliya.

Dadka badbaaday ee tahriibka ayaa sheegay in safarkoodu ahaa mid halis badan, ayna la kulmeen duruufo naxdin leh, halka waraysiyo lala yeeshay qaar kamid ah muhaajiriinta ay muujinayaan in dad horey Talyaaniga u joogay ay si dadban ama toos ah uga qeyb qaataan hagidda dadka cusub ee tahriibka ku yimid, taasoo adkaynaysa dagaalka lagula jiro shabakadaha ka ganacsada tahriibka sharci-darrada ah.

Guuleed Muuse

