28.9 C
Mogadishu
Thursday, April 23, 2026
Wararka

174 muwaadin oo Muqdisho laga soo dejiyay + Sawirro

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kasoo dejisay 174 dhalinyaro oo laga soo celiyay dalka Liibiya, kadib markii ay la kulmeen duruufo aad u adag.

Mas’uuliyiin uu hoggaaminayo Wasiir Ku-xigeenka Wasaraadda Arrimaha Dibadda, Xasan Maxamed Cali ayaa garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ku soo dhaweeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga soo celiyay Liibiya.

Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay soo mareen xaalado adag oo dhinaca bani’aadantinimada ah, oo ay ka mid ahaayeen xabsi, jirdil iyo nolol aad u liidata.

Dib u soo celinta muwaadiniintaan waxaa hoggaaminayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, iyadoo qayb ka ah dadaallada joogtada ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku caawinayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dibadda, isla markaana lagu yareynaayo dhibaatooyinka ay wajahaan.

Tan waxay sidoo kale daba socota booqashadii uu Wasiirka Waraaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali ku tagay Liibiya, taas oo gacan ka geysatay xoojinta iskaashiga dib loogu soo celinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed si ammaan ah.

Howl-galka soo celinta waxaa fuliyay Waaxda Arrimaha Qurbajoogta, iyadoo lala kaashanayo hay’adda International Organization for Migration (IOM), Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo Safaaradda Soomaaliya ee Liibiya.

Muwaadiniintan ayaa markii ay yimaadeen Muqdisho waxaa la siiyay gargaar degdeg ah oo ay ka mid yihiin daryeel caafimaad, hoy ku meel gaar ah iyo taageero nafsiyeed, waxaana loo diyaarinayaa barnaamijyo dib u dhexgal bulsho ah, si noloshooda ay dib ugu bilaabaan.

Wasaaradda Arimaha Dibadda ayaa mar kale xaqiijisay sida ay uga go’an tahay ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, iyo wax ka qabashada sababaha keenaya tahriibka sharci darrada ah iyadoo la ballaarinayo fursadaha gudaha dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Puntland oo ku dhawaaqday inay u diyaar garowday dagaal ka dhan ah DF Soomaaliya
QORAALKA XIGA
Daawo: R/wasaare Xamza oo daah-furay mashruuc ballaaran oo…
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved