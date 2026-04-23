28.9 C
Mogadishu
Thursday, April 23, 2026
Wararka

Daawo: R/wasaare Xamza oo daah-furay mashruuc ballaaran oo…

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay mashruuca xoojinta adkeysiga magaalooyinka iyo is-dhexgalka bulshooyinka barakacayaasha ah, kaasi oo muhiim u ah horumarinta nolosha bulshada nugul.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in mashruucan uu diiradda saarayo hagaajinta nolosha iyo xoojinta is-dhexgalka bulshooyinka barakacayaasha iyo kuwa martigeliya.

Sidoo kale waxa uu xusay in uu qayb weyn ka qaadan doono xoojinta nabadda, amniga, iyo kobaca dhaqaale ee dalka.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa muujiyay sida dowladda Soomaaliya uga go’an tahay in la helo xal waara oo lagu taageerayo dadka danyarta ah, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen barakaca iyo duruufaha adag.

Mudane Xamza ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ee degan Doolow oo qeyb ahaan uu quseeyo mashruucan ay soo mareen dhibaatooyin badan oo ay sababeen burburkii iyo abaarihii kala dambeeyay ee dalkeenna soo maray, balse ay yihiin dad gob ah oo waqtiga adag saameeyay.

“Maanta laga bilaabo waxay heli doonaan nolol wanaagsan oo barwaaqo ah, xukuummadda Dan-Qaranna ayaa xoogga saari doonto sidii looga hirgalin lahaa mashaariic wax-ku-ool ah,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre.

Mashruucan ayaa xoogga saaraya u adkaysiga isbeddelka cimilada iyo la-qabsiga saameyntiisa, iyada oo la fulinayo barnaamijyo dib-u-dejin ah, shaqo-abuur, iyo xirfad-barid kor loogu qaadayo awoodda bulshada, waxa uunna taageerayaa horumarinta beeraha, xoolaha, iyo dhiirrigelinta ganacsiyada yaryar si loo kobciyo dhaqaalaha dalka.

Hoos ka daawo muuqaalka

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved