Daawo: R/wasaare Xamza oo daah-furay mashruuc ballaaran oo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay mashruuca xoojinta adkeysiga magaalooyinka iyo is-dhexgalka bulshooyinka barakacayaasha ah, kaasi oo muhiim u ah horumarinta nolosha bulshada nugul.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in mashruucan uu diiradda saarayo hagaajinta nolosha iyo xoojinta is-dhexgalka bulshooyinka barakacayaasha iyo kuwa martigeliya.
Sidoo kale waxa uu xusay in uu qayb weyn ka qaadan doono xoojinta nabadda, amniga, iyo kobaca dhaqaale ee dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa muujiyay sida dowladda Soomaaliya uga go’an tahay in la helo xal waara oo lagu taageerayo dadka danyarta ah, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen barakaca iyo duruufaha adag.
Mudane Xamza ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ee degan Doolow oo qeyb ahaan uu quseeyo mashruucan ay soo mareen dhibaatooyin badan oo ay sababeen burburkii iyo abaarihii kala dambeeyay ee dalkeenna soo maray, balse ay yihiin dad gob ah oo waqtiga adag saameeyay.
“Maanta laga bilaabo waxay heli doonaan nolol wanaagsan oo barwaaqo ah, xukuummadda Dan-Qaranna ayaa xoogga saari doonto sidii looga hirgalin lahaa mashaariic wax-ku-ool ah,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre.
Mashruucan ayaa xoogga saaraya u adkaysiga isbeddelka cimilada iyo la-qabsiga saameyntiisa, iyada oo la fulinayo barnaamijyo dib-u-dejin ah, shaqo-abuur, iyo xirfad-barid kor loogu qaadayo awoodda bulshada, waxa uunna taageerayaa horumarinta beeraha, xoolaha, iyo dhiirrigelinta ganacsiyada yaryar si loo kobciyo dhaqaalaha dalka.
