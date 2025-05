Al-Shabaab ma waxay ku dhex-milmeen ciidanka DF – Laba arrin oo shaki abuurtay

Moqokori (Caasimada Online) – Sarkaal sare oo ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS) ayaa Sabtidii lagu dilay deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan, kadib markii uu rasaas ku furay askari ka hooseeya, falkaas oo lala xiriirinayo kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Marxuumka, Col. Cabdiraxmaan Hujaale, oo ahaa taliyaha guutada 26-aad ee qeybta 27-aad, ayaa lagu dilay isagoo ku guda jiray hawlihiisa hogaamineed ee safka hore. Askariga dilka geystay ayaa si lama filaan ah rasaas ugu furay taliyaha, iyadoo weli aan si rasmi ah loo caddeynin ujeedada ka dambeysay falkaasi.

Dilka ayaa ka dhacay degmada Moqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan, gobol ka mid ah meelaha ay colaadaha iyo falalka argagixiso ee Al-Shabaab ay si joogto ah uga dhacaan. Sida ay sheegeen saraakiisha, askarigii falka gaystay ayaa gacanta lagu dhigay, waxaana socda baaritaan lagu ogaanayo sababaha ka dambeeya dilka.

Geerida Col. Hujaale ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib dil la mid ah oo loo geystay Taliyihii ciidanka ee Nuur Faaray, kaas oo lagu toogtay meel u dhow degmada Afgooye. Labada sarkaal waxay ka mid ahaayeen saraakiisha hoggaaminayay dagaalka dowladda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, oo wali gacanta ku haysa dhul ballaaran oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.

Falanqeeyeyaasha amniga ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay si hoose ugu dhex milmeen taliska Ciidanka Xoogga Dalka, iyagoo sheegay in xubno ka tirsan ciidanka ay si qarsoodi ah ugu shaqeeyaan danaha kooxda. Si kastaba, Caasimada Online si madax-bannaan ugama xaqiijin karto sheegashooyinkaas.

Kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhisay weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda, iyadoo warar soo baxaya ay muujinayaan in qaar ka mid ah askarta dowladda ay si hoose ula shaqeeyaan kooxda, arrintaas oo si xilliyeed loogu eedeeyo siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin hore.

Mas’uuliyiinta degmada Moqokori, oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha degmada, ayaan wali meesha ka saarin suurta-galnimada in Al-Shabaab ay ka dambeyso falka, hase yeeshee warbixin horudhac ah ayaa muujinaysa in askarigii dilka geystay uu u muuqday mid ku sugnaa xaalad maandooriye.

Guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in isticmaalka daroogada ee ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa ku sugan goobaha dagaalka, uu yahay dhibaato baahsan oo wiiqaysa anshaxa iyo awoodda shaqo ee ciidanka.

Dowladda federaalka ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamadeedu ay xoojiyeen weerarrada ka dhanka ah Al-Shabaab, ayna dileen tiro ka mid ah dagaalyahannada kooxda. Si kastaba, Al-Shabaab ayaa iyaduna sheegatay in ay dileen in ka badan 22 askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda intii lagu jiray weerar aargudasho ah. Tiradaasi lama xaqiijin karo si madax-bannaan, maadaama kooxda ay caan ku tahay faafinta warar buunbuun ah oo u adeegaya ujeeddooyin dacaayadeed.