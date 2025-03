Arrin cusub oo kasoo korortay aqoonsiga Mareykanka ee Somaliland

Washington (Caasimada Online ) – Sida uu maanta baahiyay Wargeyska Financial Times, dowladda Mareykanka iyo Somaliland ayaa ka wada-hadlay arrimo xasaasi ah oo quseeya aqoonsiga ay Hargeysa ka dooneyso maamulka madaxweyne Donald Trump.

Wargeyska ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan Maraykanka ay bxiyeen xogta wada-hadallo dhexmaray labada dhinac oo ku aadan arrinta aqoonsiga oo indhowaanahan aad loo hadal hayay, kadib doorashadii Trump.

Saraakiisha ayaa bixiyay warbixin ku saabsan heshiis cusub oo uu Mareykanka la galayo Somaliland, kuna aqoonsanayo, isaga oo ku beddelanaya saldhig milatari oo uu ku yeelanayo magaalo xeebeedka Berbera ee maamulkaasi.

Macluumaadkaa la helayo ayaa intaasi kusii daraya in madaxweyne Trump aanu weli tallaabo rasmi ah qaadin, isla markana wada-hadalladu ay yihiin kuwa hoose, iyada oo xittaa aan lala wadaagin madaxda xafiiska Maraykanka ee Afrika, si ay uga howlgalaan.

Arrinta aqoonsiga waxaa sidoo kale si weyn u kar-karinayo saaxibo ay Somaliland ku leedahay xisbiga Jamhuuriga ee Trump, iyada oo dhowr jeer Koongareeska Maraykanka la horgeeyay sharciyo ku saabsan aqoonsiga Somaliland.

Tan iyo markii uu xilka la wareegay Donald Trump, waxaa isa soo taraya wararka la xiriira in Mareykanka uu aqoonsi siin doono Somaliland, taas oo dhalisay hadal-heyn xooggan.

Waxaa sidoo kale jirta in Mareykanka uu qorsheynayo in shacabka Falastiin ee uu doonayo in laga soo barakacayo Gaza uu geeyo Somaliland, inkastoo maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa uu meesha ka saaray in Mareykan ay kala hadleen arrintaasi.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, ayaa Reuters u sheegay: “Ma jiro wax wadahadal ah oo aan la leenahay cidna oo ku saabsan Falastiiniyiinta.”

Dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna si weyn u diiday arrinta aqoonsiga, waxaa dhowaan ka hadlay safiirka u jooga magaalada Washington Daahir Carab oo sheegay in aanay hadda u muuqan qorshe Mareykanka ku aqoonsanayo Somaliland, wuxuuna dhanka kale tilmaamay in Soomaaliya ay kireysatay shirkad Mareykan ah oo uu xusay inay ka caawin doonto xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya.

“Ma aragno qorshe Mareykanka ku aqoonsan karo gobol kamid ah Soomaaliya, sida Somaliland, waxaan shaqeyliisiiney shirkad naga caawisa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya” ayuu horay u yiri Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka.

Si kastaba, Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Mareykanku uu u baahan yahay inuu si taxaddar leh u maareeyo danahiisa Geeska Afrika. Soomaaliya waxay weli tahay saaxiib istaraatiiji ah, muhiimaddeeda juqraafi-siyaasadeedna waxaa sii xoojiyay iyadoo Shiinaha iyo Ruushka ay muujinayaan xiisaha sii kordhaya ee gobolka.