DF iyo Somaliland oo jawaab rasmi ah ka bixiyey qorshaha loogu soo rarayo dadka Gaza

By Asad Cabdullahi Mataan

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa Jimcihii shaaca ka qaaday inaysan wax codsi ah ka helin Mareykanka ama Israa’iil oo la xiriira qorshaha dib u dajinta Falastiiniyiinta laga barakicinayo Gaza, iyadoo Muqdisho ay si cad u diiday suurtagalnimada tallaabo noocaas ah.

Wakaaladda wararka ee Associated Press (AP) ayaa werisay in saraakiil Mareykan iyo Israa’iili ah ay la xiriireen mas’uuliyiin ka kala socda Suudaan, Soomaaliya, iyo Somaliland si ay ugala hadlaan suurta-galnimada in dhulkooda loo adeegsado dib u dajinta Falastiiniyiinta ka soo qaxay dagaalka Qaza.

Mas’uuliyiinta Suudaan ayaa si cad u diiday dalabka Mareykanka, halka madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay sheegeen inaysan wax wada-xiriir ah arrintan la xiriira ka helin Mareykanka ama Israa’iil, sida ay AP ku warrantay.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, ayaa xusay in dalkiisu si aan shuruud lahayn u diidayo “wax kasta oo hindise ama qorshe ah oo ka yimaada dhinac kasta, kaasoo wax u dhimaya xuquuqda shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool dhulkooda hooyo.”

Fiqi, oo la hadlay Reuters, ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya aysan helin wax codsi ah oo la xiriira arrintan, isagoo xusay in Muqdisho ay si adag uga soo horjeeddo qorshe kasta oo dhul Soomaaliyeed loogu adeegsado dib u dajinta dadka kale.

Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, ayaa Reuters u sheegay: “Ma jiro wax wadahadal ah oo aan la leenahay cidna oo ku saabsan Falastiiniyiinta.”

Xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland

Soomaaliya, oo muddo ka badan 17 sano dagaal kula jirtay kooxaha Islaamiga ah ee hubaysan, ayaa weli la daalaa-dhacaysa rabshado amni.

Si ka duwan, Somaliland—oo ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya sannadkii 1991—ayaa inta badan xasilloonayd. Inkasta oo aysan helin wax aqoonsi caalami ah, haddana xukuumaddeedu waxay rajaynaysaa in madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, uu taageero dadaalladooda aqoonsi raadinta.

Soomaaliya, dhankeeda, waxay si adag u diidday sheegashada Somaliland ee ah in laga aqoonsado dal madax-bannaan, iyadoo ku adkaysatay in midnimada iyo gobannimada dhuleed ee Soomaaliya aysan waxba iska beddeli karin.

Aqalka Cad iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsiyo Reuters u dirtay oo ku saabsanaa arrintan.

Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan, oo hadda la daalaa-dhacaysa dagaal sokeeye oo ba’an, ayaan sidoo kale si rasmi ah uga falcelin codsi Reuters uga yimid oo la xiriiray suurtagalnimada dib u dajinta Falastiiniyiinta.

Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Suudaan ayaa Reuters u sheegay in Suudaan aysan helin wax codsi ah oo arrintan la xiriira, isla markaana aysan marnaba aqbali doonin qorshahan.

Qorshayaasha dhismaha Gaza

Hoggaamiyeyaasha Carabta ayaa meel mariyey qorshe dib-u-dhis ah oo ay hormuud u tahay Masar, kaasoo ku kacaya $53 bilyan, looguna talagalay dib u dhiska Qaza, iyagoo si cad u diiday in Falastiiniyiinta laga raro dhulkooda.

Tani waxay si toos ah uga hor imaanaysaa fikradda uu Trump hore u soo jeediyey ee ahaa in Gaza laga dhigo “Riviera cusub oo Bariga Dhexe ah.”

Trump ayaa soo jeediyey in Mareykanka uu si toos ah gacanta ugu dhigo Gaza si dib loogu dhiso, kaddib dagaalladii billowday Oktoobar 2023.

Waxa kale oo uu horey u soo jeediyey in Falastiiniyiinta si rasmi ah dib loogu dajiyo meel ka baxsan dhulkooda, taasoo sii xoojisay cabsi ay muddo dheer qabeen oo ah in si joogto ah looga masaafuriyo dhulkooda hooyo.

Qorshaha Trump ayaa si weyn looga soo horjeestay caalamka, iyada oo laga digay cawaaqibka uu ku yeelan karo mustaqbalka Falastiiniyiinta.

Markii wax laga weydiiyey warbixinta AP, afhayeenka Qaramada Midoobay ee Geneva, Michele Zaccheo, ayaa yiri: “Qorshe kasta oo horseedi kara barakicin khasab ah ama sifeyn qowmiyadeed waa arrin aan si cad uga soo horjeedno, waayo waxay ka hor imaanaysaa sharciga caalamiga ah.”

Dhinaca kale, Taher Al-Nono, oo ah la-taliye sare oo u dhow hoggaanka Xamaas, ayaa Reuters u sheegay in fikradda dib u dajinta Falastiiniyiinta ee Afrika ay tahay “arrin aan macquul ahayn”, taasoo ay si adag uga soo horjeesteen Falastiiniyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Carabta.

“Falastiiniyiintu kama tagayaan dhulkooda,” ayuu yiri.

Dhanka Israa’iil, wasiirro ka tirsan xukuumadda Tel Aviv ayaa sheegay inay sahminayaan siyaabo ay ku fududayn karaan in Falastiiniyiinta ay iskood uga baxaan Gaza, balse aysan qorsheynayn in si khasab ah loo masaafuriyo.