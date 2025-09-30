Arrin naxtin leh iyo caqabad wayn oo ka taagan garoonka Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa muddo dheer oo sanado ah ka taagan arrin culus oo caqabad iyo naxtin wadata, maadaama ay dhex dagan yihiin ciidan Soomaali ah iyo kuwa kale oo ajaaniib ah.
Arrinta caqabadda ah ee taagan ayaa ah hubka culus ee lagu dhex tijaabiyo xerada Xalane iyo aaggeeda, halkaas oo uu ku yaallo garoonka, waxaana inta badan laga maqlaa hubka waa wayn oo dabrid ahaan loo ridayo.
Caawa ayaa ugu dambeysay hub culus oo tijaabo ahaan loo riday ayaa laga maqlay aagga garoonka, gaar ahaan dhinaca Waabari, waxaana sidoo kale jiray ogeysiis kasoo baxay Taliska Qaybta Guud ee Booliska Banaadir oo shacabka looga dalbaday in aysan ka nixin.
Warbixinta Booliska ayaa lagu sheegay in hubka la ridayo uu yahay mid nabadeed, isla markaana uusan ahayn mid waxyeeleynaya shacabka iyo hantidooda.
“Waxaa lagu wargelinyaa shacabka ku nool Caasimada gaar ahaan agagaarka degmada Waabari dhawaqa aad maqli doontaan saacaddu marka ay tahay 7:20 P.M ilaa 8:00 P.M Fiidnimo in uu yahay dhawaq nabadeed ee uusan aheyn mid waxyeelaya muwaadiniinta naf iyo maal” ayaa lagu yiri qoraal wargelin ah oo goor sii horreysay uuu shaaciyay Boolisku.
Tallaabadan oo mararka qaar cabsi ku keentay dadka kasoo dagaya garoonka, martida caalamiga ah ee imaaneysa iyo xittaa shacabka deggan aagga Xalane ayaa dhalisay fal-celin xoogan, iyada oo si weyn arrintan loogu dhaleeceeyay dowlada iyo ciidankeeda.
Xildhibaan Dayax Cumar oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa su’aal ka keenay sida loo rabo in garoonka uu u noqdo caalami, hadane hubnka laga dhex rido.
“Airporka Aan rabno inow international noqdo ayaan habeen barkii lagu dabridaa,
SBG-9 army. mucjiso soo maha? ayuu yiri xildhibaanku.
Intaas kadib qaar kamid ah dadweynaha Soomaaiyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda garoonka iyo tijaabada hubka ee lagu sameeyo.
Maxamed Aadan” “Waa xeero ciidan Airportka waxaa laga dhisi rapaa meeshii Warshiiq ahayd”.
Daahir Xasan: Arrintan bilaaw ma ahan waa wax 10-kii sano la soo dhaafay soo jiray?”.