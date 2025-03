Arrin qarsooneed oo banaanka usoo baxday kadib Shabaabkii lagu arkay duleedka Muqdisho

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee warfaahinta madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal soo saaray ayaa si guud ah uga hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, culeysyada ay soo saareen duleedka Muqdisho iyo gobollada Shabeelooyinka oo ay haatan ka socda howlgallo culus.

Cabdinuur ayaa marka hore boggaadiyay qorshaha madaxweynaha ee dagaalka iyo inuu habeenkii labaad ku hooyanayo furinta hore ee dagaalka, si uu dhiirogeliyo ciidamada.

Waxaa kale oo uu si adag uga hadlay tallaabooyinka ay qaadayaan Al-Shabaab oo xeelad cusub lasoo baxay, kadib markii lagu arkay deegaanno aad ugu dhow magaalada Muqdisho, wuxuuna tilmaamay in arrintaas ay muujineyso in dhanka dacaayadda ay ku horreeyaan, marka loo fiiriyo tabinta warbaahinta dowladda, sida uu hadalka u dhigay.

“Madaxweyne Xasan oo habeenkii labaad ku hoyana Degmada Cadale oo 220km u jirta Xamar waxay muujinaysaa inay jirto cudud ciidan oo dhul fog lagu xasilin karo. Hase yeeshee, in Shabaab ay caawa dadka ku cabsi galiyaan Ceelasha Biyaha iyo Afgooye waa astaan muujinaysa in istiraatiijiyadda warbaahin ee Khawaarijta uu ka tayo sarreeyo midda miisaaniyadda malaayiinta ah ay Xukuumaddu ku bixiso. Waa hubanti in dagaal aan dacaayad iyo qorshe warbaahin oo tayo leh lagu garab wadin uusan guuleysan karin!” ayuu yiri agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada, Cabdinuur Maxamed.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in xukuumadda looga baahan yahay in dib u qiimeyso warbaahinta dowladda, si ay u qaadato doorka kaga aadan dagaalka socda.

“Haddii aan dagaalka dacaayadda laga hormarin kan qoriga, waxaa maalin dhaw baqdin gelinta Shabaab iyo borobogaandadooda looga qixi doonaa dhul nabdoon iyo xaafado u dhaw Caasimadda” ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri Cabdinuur.

Hoos ka akhriso qoraalka oo dhameystiram;-

Khawaarijtu ma hayso cudud gaashaandhig oo ay uga hortimaado dagaal fool ka fool ah Ciidamada Beelaha Macawisleeyda ee AK47 ku hubeysan, iskaba daa ciidan qaran oo tababar iyo agab ku filan haysto e.

Madaxweyne Xasan oo habeenkii labaad ku hoyana Degmada Cadale oo 220km u jirta Xamar waxay muujinaysaa inay jirto cudud ciidan oo dhul fog lagu xasilin karo. Hase yeeshee, in Shabaab ay caawa dadka ku cabsi galiyaan Ceelasha Biyaha iyo Afgooye waa astaan muujinaysa in istiraatiijiyadda warbaahin ee Khawaarijta uu ka tayo sarreeyo midda miisaaniyadda malaayiinta ah ay Xukuumaddu ku bixiso. Waa hubanti in dagaal aan dacaayad iyo qorshe warbaahin oo tayo leh lagu garab wadin uusan guuleysan karin!

Waxaa muuqata in sida khubarada warbaahinta Dowladda ay wax noogu soo gudbiyaan uuba ka macno badan yahay sida Cali Yare Cali oo qol mugdi ah dhex fadhiya uu wax noogu soo gudbiyo, mararka qaarna isagaaba noo soo alifa xoogaa aan ku nafisno oo run u yara eg sida muuqaal duqeyn ah oo Ukraine laga fuliyay. Hadda waa Jeeb-ku-jire oo kaligiis duul ah. Sow yaab maha!

Haddii aan dagaalka dacaayadda laga hormarin kan qoriga, waxaa maalin dhaw baqdin gelinta Shabaab iyo borobogaandadooda looga qixi doonaa dhul nabdoon iyo xaafado u dhaw Caasimadda.

Xukuumaddu dib ha isu qiimeyso, Madaxweynuhuna saacadda Rolex-ka ah ee uu ku xarragoonayo isagoo aag dagaal jooga gurigiisa Madaxtooyada ha uga tago, si ay ciidanku u dareemaan inuu la duruuf iyo la dareen yahay.